Estónsko: Rusko rušením signálu GPS porušuje medzinárodné predpisy

Tallinn/Moskva 30. apríla (TASR) - Estónsko obvinilo Rusko z porušovania medzinárodných pravidiel o vzdušnom priestore tým, že ruší signály navigačného systému GPS. Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna sa touto otázkou plánuje zaoberať so svojimi partnermi v NATO a Európskej únii. TASR sa odvoláva na utorkovú správu agentúry Reuters.



"Rušenie GPS v estónskom vzdušnom priestore zo strany Ruskej federácie ovplyvnilo civilnú leteckú dopravu v našom regióne. Rusko tým porušuje medzinárodné predpisy," napísal šéf estónskej diplomacie Tsahkna na sociálnej sieti X v pondelok neskoro večer. Svoje tvrdenie však nepodporil žiadnymi dôkazmi.



Kremeľ ani ruské ministerstvo obrany podľa Reuters bezprostredne nereagovalo na žiadosť o vyjadrenie.



Fínska letecká spoločnosť Finnair v pondelok oznámila, že na jeden mesiac pozastavuje lety z Fínska do estónskeho mesta Tartu. Toto rozhodnutie podľa nej súvisí s prerušovaním signálu navigačného systému GPS na trase lietadla. Dva lety spoločnosti Finnair museli byť minulý týždeň odklonené, pretože z dôvodu rušenia GPS sa nemohli k Tartu priblížiť, pripomína Reuters.



Finnar lety pozastavuje, aby letisku v Tartu umožnil nainštalovať alternatívny navigačný systém nezávislý od GPS. Reuters dopĺňa, že väčšina letísk takýto systém už nainštalovaný má.



Poruchy GPS sa od začiatku Ruskom rozpútanej vojny na Ukrajine vyskytujú oveľa častejšie než v minulosti. Letecké spoločnosti hlásia veľký počet incidentov v oblasti Baltského mora, najmä nad Kaliningradskou oblasťou, ako aj nad Čiernym a Kaspickým morom a vo východnom Stredomorí. Ministri zahraničných vecí Estónska, Lotyšska a Litvy už dávnejšie uviedli, že za výpadky systémov GPS je zodpovedné Rusko. Toto konanie považujú pobaltské štáty za nepriateľské.



Podľa spoločnosti Finnair k rušeniu signálu GPS teraz dochádza v nižších nadmorských výškach a na väčšej ploche ako pred šiestimi mesiacmi.



Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) prostredníctvom svojho hovorcu uviedla, že rušivé vplyvy v reálnom čase nesleduje. Informácie z otvorených zdrojov však potvrdili, že v deň, keď boli dve lietadlá Finnairu minulý týždeň odklonené, bolo v oblasti veľké rušenie signálu.



Presmerovanie na alternatívne letiská sa však podľa hovorcu nepovažuje za bezpečnostný, ale skôr za prevádzkový problém, pretože ak by EASA považovala situáciu za nebezpečnú, musela by prijať ďalšie opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť leteckej dopravy.