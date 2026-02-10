< sekcia Zahraničie
Estónsko: Rusko sa nechystá napadnúť NATO v tomto ani budúcom roku
Tallinn 10. februára (TASR) - Rusko nemá v tomto ani v nasledujúcom roku v úmysle vojensky napadnúť žiadny štát NATO, zároveň sa však snaží rýchlo obnoviť svoje ozbrojené sily, keďže aj Európa zintenzívňuje zbrojenie. Vo svojej výročnej správe to uviedla Estónska zahraničná spravodajská služba (EFIS) citovaná spravodajským webom ERR. Estónsko, člen NATO susediaci s Ruskom, patrí k najtvrdším kritikom Moskvy a zároveň je silným podporovateľom Ukrajiny, doplnila agentúra Reuters, píše TASR.
„Európa musí investovať do obrany a vnútorného bezpečia, aby si Rusko v budúcnosti uvedomilo, že proti krajinám NATO nemá šancu,“ povedal novinárom generálny riaditeľ EFIS Kaupo Rosin. Podľa neho sú ruskí lídri veľmi znepokojení prezbrojovaním Európy a predpokladajú, že európsky kontinent by mohol byť schopný samostatnej vojenskej akcie proti nemu do dvoch až troch rokov. „Cieľom Ruska je teraz tento proces oddialiť a brzdiť,“ dodal.
EFIS upozornila, že výrobu munície v Rusku rozširujú tak rýchlo, že krajina bude schopná hromadiť zásoby pre budúce vojny a zároveň pokračovať v bojoch na Ukrajine.
Správa EFIS tiež uvádza, že prípadný útok Ruska na Estónsko by zahŕňal drony „na súši, vo vzduchu a na mori, súčasne na celom území Estónska“.
Estónska spravodajská služba zároveň upozornila, že Kremeľ naďalej považuje USA za svojho hlavného globálneho protivníka, pričom však predstiera ochotu spolupracovať s cieľom dosiahnuť zrušenie amerických sankcií.
„Táto zmena vyplynula z ambície Kremľa využiť novú americkú administratívu na obnovenie bilaterálnych vzťahov a presadiť riešenie, ktoré by formálne potvrdilo porážku Ukrajiny,“ píše sa v správe EFIS.
„Napriek tomuto iluzórnemu otepleniu zostávajú ciele Ruska nezmenené: snaží sa marginalizovať USA a NATO a preformátovať európsku bezpečnostnú architektúru podľa svojej predstavy,“ uvádza sa v správe.
EFIS konštatuje, že Čína vidí v Rusku užitočného spojenca na marginalizáciu Západu a zdroj energií, ak by jej konflikt s Taiwanom viedol k sankciám alebo námornej blokáde. Obe krajiny zdieľajú výskum v oblasti vojenských technológií. „Akékoľvek ústupky voči Rusku by v skutočnosti podporili aj globálne ambície Číny,“ uzatvára správa.
