Estónsko sa pokúsilo zadržať tanker z ruskej tieňovej flotily

Tallinn 15. mája (TASR) - Estónske námorníctvo sa v utorok pokúsilo zadržať ropný tanker sankcionovaný Veľkou Britániou smerujúci do Ruska. Loď sa údajne plavila nelegálne bez vlajky a keď jej posádka odmietla s estónskymi úradmi spolupracovať, eskortovali ju do ruských vôd. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Tanker Jaguar pridala Británia v piatok na svoj sankčný zoznam ako jedno z približne 100 plavidiel takzvanej ruskej tieňovej flotily. Toto označenie používajú západné krajiny pre lode, ktoré Moskva používa na obchádzanie medzinárodných sankcií.



Estónske námorníctvo loď prvýkrát kontaktovalo v utorok podvečer neďaleko ostrovu Naissaar pri hlavom meste Tallinn. Podľa veliteľa estónskeho námorníctva Iva Värka sa plavila „bez štátnej príslušnosti“ a Estónsko „malo povinnosť overiť jej doklady a právny štatút“.



„Plavidlo odmietlo spolupracovať a pokračovalo vo svojej ceste smerom k Rusku. Vzhľadom na to, že sa neplavilo pod žiadnou vlajkou, použitie sily vrátane vstupu na palubu plavidla sa považovalo za zbytočné,“ dodal Värk. Estónska pobrežná hliadka loď Jaguar eskortovala do ruských vôd.



Podľa estónskej armády krátko na to narušilo estónsky vzdušný priestor ruské stíhacie lietadlo Suchoj Su-35. V reakcii na to vzlietli na prieskumnú misiu stíhačky F-16 portugalského letectva nasadené v Estónsku. Šéfredaktorka prokremeľskej televízie RT Margarita Simonjanová na sociálnej sieti X uviedla, že lietadlo bolo vyslané s cieľom zabrániť zadržaniu plavidla.



„Rusko musí čeliť prísnejším a rýchlejším sankciám. Po informačnej operácii, ktorá nasledovala neskôr, sa zistilo jasné napojenie Ruska na tieňovú flotilu,“ napísal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna na sociálnej sieti X. Loď vo štvrtok kotvila neďaleko ruského prístavu Primorsk pod vlajkou afrického Gabonu.



Estónsko 11. apríla zadržalo ropný tanker Kiwala smerujúci do Ruska a obvinilo ho z plavby bez vlajky. Posádka tankera spolupracovala a po dvoch týždňoch ju prepustili.