Estónsko sprísnilo pravidlá vstupu pre ruských občanov

Tallinn 18. augusta (TASR) - Vo štvrtok vstúpili do platnosti sprísnené obmedzenia Estónska pre ruských občanov, ktorí chcú vstúpiť do tejto pobaltskej krajiny.



TASR správu prevzala od tlačovej agentúry DPA.



Vláda v Tallinne začiatkom tohto týždňa oznámila, že prestane vydávať estónske víza ruským občanom a zakáže vstup Rusom, ktorí majú estónske turistické, obchodné, športové alebo kultúrne víza.



Ruskí štátni príslušníci s vízami vydanými jednou z iných schengenských krajín alebo tí, ktorí sa už nachádzajú v schengenskom priestore, však do Estónska budú môcť vstúpiť.



Schengenský priestor zahŕňa väčšinu krajín Európskej únie a uľahčuje voľný pohyb v rámci tohto bloku.



Estónsko bude aj naďalej vydávať víza v určitých prípadoch, napríklad pre ruských diplomatov a ich rodiny, ako aj pre Rusov, ktorí budú chcieť navštíviť svojho blízkeho príbuzného s estónskym občianstvom alebo osobu s dlhodobým pobytom v Estónsku.



Dodatočné vízové kontroly sa budú vykonávať na troch hraničných priechodoch medzi Ruskom a Estónskom - sú nimi Narva, Luhamaa a Koidula, uviedlo estónske ministerstvo vnútra.



Estónsko sa spolu s Lotyšskom a Fínskom, ktoré tiež hraničia s Ruskom, zasadzuje za celoeurópsky zákaz turistických víz pre Rusov v súvislosti s inváziou Moskvy na Ukrajinu, ale Európska komisia a Nemecko sú zatiaľ proti tomuto návrhu.



Podľa estónskych pohraničných a policajných orgánov prekročí hranice do Estónska každý deň približne 2500 ruských občanov - takmer polovica z nich na turistické víza.