Estónsko tvrdí, že Rusko zadržalo tanker v Baltskom mori

Tallinn 18. mája (TASR) – Rusko zadržalo v nedeľu ropný tanker gréckej spoločnosti po tom, ako vyplával z estónskeho prístavu v Baltskom mori, oznámilo estónske ministerstvo zahraničných vecí. O incidente informovalo spojencov v NATO, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.



Loď Green Admire plaviaca sa pod vlajkou Libérie opúšťala prístav Sillamae určenou plavebnou trasou, ktorá prechádza cez teritoriálne vody Ruska, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



„Dnešný incident ukazuje, že Rusko sa naďalej správa nepredvídateľne,“ uviedol šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna. „O tejto udalosti som informoval aj našich spojencov.“



Tanker vyplával z prístavu Sillamae v sobotu večer a v nedeľu popoludní bol zakotvený neďaleko ruského ostrova Gogland, vyplýva z údajov webovej stránky Marine Traffic, ktorá sleduje pohyb lodí.



Plavidlo smerovalo do Rotterdamu s nákladom estónskej bridlicovej ropy, uviedol Estónsky dopravný úrad. Poznamenal, že plavebnú trasu cez ruské vody zriadili na základe dohody Estónska, Fínska a Ruska, aby sa vyhli plytčinám v estónskych vodách. Pre prístav Sillamae budú teraz navigovať cez estónske teritoriálne vody.



V Baltskom mori dochádza ku konfrontáciám, ktoré podľa krajín NATO súvisia so snahami Ruska obchádzať sankcie a sabotovať podmorské káble a potrubia.



Vo štvrtok Estónsko oznámilo, že Rusko vyslalo svoju stíhačku do vzdušného priestoru NATO nad Baltským morom. Došlo k tomu po pokuse zastaviť tanker smerujúci do Ruska, ktorý je považovaný za súčasť tzv. tieňovej flotily využívanej Moskvou na obchádzanie sankcií.