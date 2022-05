Estónsko ukončilo dočasné kontroly na hraniciach s Lotyšskom

Tallinn 26. mája (TASR) - Estónsko ukončilo dočasné kontroly na hraniciach so susedným Lotyšskom, ktoré zaviedlo v marci z dôvodu masového prílevu utečencov z Ukrajiny.



Agentúra DPA informuje, že od stredy opäť funguje medzi týmito dvoma pobaltskými krajinami, ktoré sú členmi EÚ aj NATO, plynulá cezhraničná doprava prebiehajúca v súlade s pravidlami voľného pohybu v Schengenskom priestore.



Podľa vyjadrenia estónskej polície a pohraničnej stráže budú však v pohraničí s Lotyšskom naďalej prebiehať náhodné kontroly, v súlade s príslušným uznesením estónskej vlády.



Podľa údajov estónskych úradov prichádzalo na vrchole utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine do Estónska z Lotyšska denne približne 2000 utečencov. V súčasnosti ich už prichádza denne len zhruba 100. Väčšina z utečencov pritom momentálne do Estónska prúdi z územia inej susednej krajiny - Ruska.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z konca februára zaregistrovalo Estónsko na svojich hraniciach viac ako 64.000 utečencov. Zhruba 40.000 z nich v tejto malej asi 1,3-miliónovej pobaltskej krajine aj zostalo, uvádza DPA.



Vôbec najväčšia skupina ukrajinských utečencov sa uchýlila do Poľska, ktoré je západným susedom Ukrajiny a má s ňou dlhú spoločnú hranicu. Pre časť z približne 3,5 milióna utečencov bolo Poľsko len tranzitnou krajinou, z ktorej pokračovali ďalej do západnej Európy. Zhruba 1,2 až 1,5 milióna z nich však v Poľsku zostalo, uvádza DPA odvolávajúca sa na najnovšie oficiálne odhady tamojších úradov.