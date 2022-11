Estónsko uvádza do obehu dvojeurovú mincu s motívom Ukrajiny

Tallinn 29. novembra (TASR) — V Estónsku začali v utorok uvádzať do obehu dva milióny kusov dvojeurových mincí s motívom venovaným Ukrajine. Túto mincu je možné zakúpiť aj ako súčasť pamätnej karty, ktorá bola vydaná už v júli, pričom výťažok z jej predaja ide priamo na Ukrajinu.



Ako informoval spravodajský web ERR News, autorkou motívu na minci je utečenkyňa z Charkova Daria Titovová, ktorá teraz študuje na Estónskej akadémii umení (EKA). Na minci je vyobrazené dievča držiace v ruke vtáka. Okolo siluety dievčaťa sú obilné klasy, kvety a známy slogan Sláva Ukrajine.



Návrh sprievodnej mincovej karty je od estónskeho výtvarníka Vladimira Taigera.



Estónska centrálna banka uvoľnila do predaja už 40.000 pamätných kariet s mincou na podporu Ukrajiny, každá stojí 18 eur. Prvé výnosy z ich predaja — v celkovej výške viac ako 350.000 eur — Estónsko previedlo Ukrajine 24. augusta na počesť Dňa nezávislosti Ukrajiny; v tom čase už bolo predaných viac ako 25.000 "ukrajinských" mincových kariet.



Guvernér estónskej centrálnej banky Madis Müller v utorok informoval, že dvojeurová minca venovaná Ukrajine sa bude predávať inde v Európe.



Uviedol, že estónska centrálna banka sa rozhodla vydať túto dvojeurovú mincu ešte v tomto roku, aby pomohla Ukrajine, ktorej to umožní nasmerovať finančnú pomoc tam, kde to bude najviac potrebné.



"Ukrajina v súčasnosti za cenu životov svojich vlastných občanov vedie vojnu za spoločné hodnoty európskeho kultúrneho priestoru a je na nás, aby sme ich v tom naďalej podporovali," zdôraznil Müller.