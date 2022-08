Estónsko už na svoje územie nebude púšťať ruských turistov

Tallinn 11. augusta (TASR) - Estónsko sa vo štvrtok rozhodlo zakázať vstup na svoje územie Rusom s turistickými vízami. Oznámil to tamojší minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu, píše agentúra AP.



"Možnosť ruských občanov vycestovať do Estónska vo veľkom počte, či navštíviť Európu prechodom cez Estónsko je nezlučiteľná so zámerom sankcií, ktoré sme zaviedli," citovala Reinsala tlačová agentúra Baltic News Service (BNS).



Európska únia, ktorej členskou krajinou je aj Estónsko, zakázala po ruskej invázii na Ukrajinu lety z Ruska na svoje územie. Rusi však naďalej mohli zo svojej vlasti vycestovať pozemným spôsobom napríklad do susedného Estónska či Fínska a odtiaľ už letecky pokračovať ďalej, do iných európskych krajín.



Novým obmedzením chce teraz Estónsko podľa šéfa tamojšej diplomacie dosiahnuť, aby Rusko nemohlo pokračovať "ani na úrovni svojich občanov" v bežnom medzinárodnom živote, respektíve v prekračovaní hraníc. Reinsalu dodal, že v ostatnom čase zaznamenali "masívny nárast v počte ruských občanov prichádzajúcich do Estónska alebo cez neho prechádzajúcich".



BNS ďalej priblížila, že štvrtkové sankcie sa nevzťahujú na ruských občanov s povolením na dlhodobý pobyt v Estónsku, ani na tých Rusov, ktorí prídu navštíviť svojich blízkych príbuzných či zamestnancov v medzinárodnej preprave tovarov a pasažierov, ako ani ľudí, ktorí prichádzajú z humanitárnych dôvodov.



Nové reštrikcie začnú platiť 18. augusta. "Vyzývam ostatné krajiny, aby tieto kroky nasledovali," dodal v súvislosti s nimi Reinsalu na Twitteri.



Agentúra AP pripomína, že Estónsko má s Ruskom takmer 300-kilometrovú hranicu.



Estónsko a Fínsko už začiatkom týždňa navrhli, aby európske štáty prestali vydávať víza ruským občanom. Argumentovali tým, že Rusom by nemalo byť umožnené užívať si dovolenku v Európe, zatiaľ čo ich vláda vedie vojnu na Ukrajine.



AP pripomína, že prestať Rusom vydávať víza sa už rozhodlo Lotyšsko. Poľsko zase v stredu oznámilo, že Rusom už nebude vydávať turistické víza.