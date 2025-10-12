< sekcia Zahraničie
Estónsko uzavrelo cestu cez Rusko pre podozrivý pohyb ozbrojencov
Uzávera a príslušná obchádza zostane v platnosti najmenej do utorka 14. októbra, uvádza stanica ERR.
Autor TASR
Tallinn 12. októbra (TASR) - Skupinu ruských ozbrojencov zaznamenali na ceste cez výbežok ruského územia zasahujúceho do vnútrozemia Estónska. Cez tento úsek môžu Estónci prejsť autom, tamojší Úrad pre políciu a pohraničnú stráž (PPA) však k nemu v piatok dočasne uzavrel prístup. TASR informuje podľa správy estónskej verejnoprávnej stanice ERR.
Estónsky minister vnútra Igor Taro v sobotu vo večerných hodinách uviedol, že podľa najnovších informácií ozbrojená skupina oblasť už opustila.
Dotknuté územie, známe pod označením Saatská čižma, sa nachádza v juhovýchodnom Estónsku a ide o oblasť v tvare čižmy na ruskom území s rozlohou 115 hektárov, ktorá zasahuje do Estónska. Estónci a občania z iných krajín môžu cez túto oblasť prechádzať autom bez povolenia, avšak počas prechodu nesmú zastaviť. Estónska cesta číslo 178 medzi obcami Lutepää a Sesniki prechádza ruským územím v dĺžke približne jeden kilometer.
Estónska pohraničná stráž, na rozdiel od ruskej, nemá v týchto oblastiach žiadne právomoci. Ako podotkol estónsky minister vnútra, na prítomnosti ozbrojených ruských pohraničníkov v oblasti Saatskej čižmy nie je nič nezvyčajné, tentoraz však ozbrojená ruská jednotka stála uprostred cesty, ktorá cez ňu prechádza. Ruskí pohraničníci nič podobné doposiaľ neurobili, uviedol Taro.
PPA ešte v piatok večer uviedla, že k uzatvoreniu cesty došlo po tom, čo pohraničná stráž zaznamenala na ruskej strane väčšiu aktivitu než zvyčajne. Cieľom uzávierky cesty bolo zabrániť možným provokáciám a incidentom a zabezpečiť bezpečnosť estónskych občanov, uvádza ERR.
V sobotu úrad zverejnil aj videozáznam, na ktorom bolo vidieť skupinu siedmich ľudí vo vojenských uniformách, ako stoja na ceste, držia zbrane a väčšinou si zakrývajú tváre, čo vyhodnotil ako jasnú hrozbu.
„Začali sme zastavovať vozidlá na oboch stranách Saatskej čižmy a informovali vodičov o situácii, pričom sme ich upozornili na hliadky v oblasti. Väčšina vodičov pokračovala v jazde, hoci niektorí sa otočili späť. Pohraničná stráž si vyžiadala informácie od ruskej strany o dianí v oblasti. Ich odpoveďou bolo, že sa nič nedeje, že ide o úplne rutinné operácie. Pre nás to bola hrozba, kvôli ktorej sme museli rozhodnúť o dočasnom uzavretí cesty,“ povedal médiám veliteľ estónskej pobrežnej stráže Meelis Saarepuu.
Pozdĺž ruskej strany hranice sa podľa neho pohybovalo viac než desať ozbrojencov a situácia v oblasti zostáva napätá.
„Sme svedkami neustáleho testovania a provokácií zo strany Ruskej federácie – krádeží hraničných značiek, vytvárania hraničných radov alebo rušenia GPS signálov,“ zdôraznil Saarepu.
Uzávera a príslušná obchádza zostane v platnosti najmenej do utorka 14. októbra, uvádza stanica ERR.
Estónsky minister vnútra Igor Taro v sobotu vo večerných hodinách uviedol, že podľa najnovších informácií ozbrojená skupina oblasť už opustila.
Dotknuté územie, známe pod označením Saatská čižma, sa nachádza v juhovýchodnom Estónsku a ide o oblasť v tvare čižmy na ruskom území s rozlohou 115 hektárov, ktorá zasahuje do Estónska. Estónci a občania z iných krajín môžu cez túto oblasť prechádzať autom bez povolenia, avšak počas prechodu nesmú zastaviť. Estónska cesta číslo 178 medzi obcami Lutepää a Sesniki prechádza ruským územím v dĺžke približne jeden kilometer.
Estónska pohraničná stráž, na rozdiel od ruskej, nemá v týchto oblastiach žiadne právomoci. Ako podotkol estónsky minister vnútra, na prítomnosti ozbrojených ruských pohraničníkov v oblasti Saatskej čižmy nie je nič nezvyčajné, tentoraz však ozbrojená ruská jednotka stála uprostred cesty, ktorá cez ňu prechádza. Ruskí pohraničníci nič podobné doposiaľ neurobili, uviedol Taro.
PPA ešte v piatok večer uviedla, že k uzatvoreniu cesty došlo po tom, čo pohraničná stráž zaznamenala na ruskej strane väčšiu aktivitu než zvyčajne. Cieľom uzávierky cesty bolo zabrániť možným provokáciám a incidentom a zabezpečiť bezpečnosť estónskych občanov, uvádza ERR.
V sobotu úrad zverejnil aj videozáznam, na ktorom bolo vidieť skupinu siedmich ľudí vo vojenských uniformách, ako stoja na ceste, držia zbrane a väčšinou si zakrývajú tváre, čo vyhodnotil ako jasnú hrozbu.
„Začali sme zastavovať vozidlá na oboch stranách Saatskej čižmy a informovali vodičov o situácii, pričom sme ich upozornili na hliadky v oblasti. Väčšina vodičov pokračovala v jazde, hoci niektorí sa otočili späť. Pohraničná stráž si vyžiadala informácie od ruskej strany o dianí v oblasti. Ich odpoveďou bolo, že sa nič nedeje, že ide o úplne rutinné operácie. Pre nás to bola hrozba, kvôli ktorej sme museli rozhodnúť o dočasnom uzavretí cesty,“ povedal médiám veliteľ estónskej pobrežnej stráže Meelis Saarepuu.
Pozdĺž ruskej strany hranice sa podľa neho pohybovalo viac než desať ozbrojencov a situácia v oblasti zostáva napätá.
„Sme svedkami neustáleho testovania a provokácií zo strany Ruskej federácie – krádeží hraničných značiek, vytvárania hraničných radov alebo rušenia GPS signálov,“ zdôraznil Saarepu.
Uzávera a príslušná obchádza zostane v platnosti najmenej do utorka 14. októbra, uvádza stanica ERR.