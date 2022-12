V estónskom meste Narva odstránili sochu Lenina, pôjde do múzea

Tallinn 21. decembra (TASR) - V estónskom meste Narva na hraniciach s Ruskom v stredu odstránili z verejného priestranstva sochu sovietskeho diktátora Vladimira Iľjiča Lenina. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Socha do jari 2023 zostane v priestoroch vojenského múzea; neskôr je presunú do estónskeho historického múzea do expozície venovanej politickej histórii, napísalo Narva Muuseum na sociálnej sieti.



Prevoz sochy z priestorov pred zámkom, v ktorom sídli Narva Muuseum je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ a potrvá do konca roka 2023.



Približne štvormetrovú bronzovú sochu v Narve odhalili v novembri 1957 na Petrovskom námestí. Po vyhlásení samostatnosti Estónska ju do priestorov múzea presunuli v roku 1993.



V Estónsku sa po ruskej invázii na Ukrajinu začala verejná debata o odstránení sovietskych pamätníkov z verejných priestranstiev. Jeden z nich - repliku sovietskeho tanku T-34 - odstránili z verejného priestranstva v Narve v auguste tohto roka.



Mesto Narva sa nachádza na hraniciach s Ruskom asi 210 kilometrov východne od Tallinnu a viac než 90 percent jeho obyvateľov tvoria etnickí Rusi, píše DPA. Od ruského mesto Ivangorod ho oddeľuje iba rieka Narva.