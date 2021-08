Estónsko v obave z migrantov posilňuje kontrolu na hranici s Lotyšskom

Tallinn 8. augusta (TASR) - Estónsko sprísňuje kontrolu na svojich hraniciach kvôli možnému prílevu migrantov. Kontroly sa budú vykonávať najmä v prístavoch a na estónsko-lotyšskú hranicu budú vyslané ďalšie hliadky. Uviedla to v nedeľu agentúra TASS.



Estónsky minister vnútra Kristian Jaani v sobotu informoval, že vzhľadom na situáciu v Litve, ktorá zápasí s náporom ilegálnych migrantov prichádzajúcich z Bieloruska, je v neustálom kontakte s partnerskými úradmi v Lotyšsku.



Dodal, že za posledných 24 hodín lotyšská pohraničná stráž pri nezákonnom prekročení hranice s Bieloruskom zadržala 38 osôb.



Jaani spresnil, že nateraz Estónsko nepociťuje žiadny tlak v podobe prílevu ilegálnych migrantov, ale polícia a pohraničná stráž sa teraz zamerajú na kontrolu pohybu osôb, pričom nielen na hraniciach, ale v celom Estónsku. Vyhlásil, že dôkladné kontroly budú najmä v prístavoch, "pretože nemôžeme vylúčiť, že nelegálni migranti sa cez Estónsko nepokúsia o cestu do severnej Európy."



Na hraniciach sa budú častejšie ako obvykle kontrolovať doklady a autá, autobusy, nákladné autá a ďalšie vozidlá, uviedol hovorca rezortu vnútra Ivo Utsar.



Podľa neho polícia a pohraničná stráž neustále monitorujú situáciu na estónskej hranici a v prípade zmeny situácie sú pripravené prijať ďalšie opatrenia.



S Lotyšskom susediaca Litva v posledných mesiacoch zápasí s náporom nelegálnych migrantov prichádzajúcich cez hranicu s Bieloruskom a snažiacich sa dostať do iných členských krajín EÚ. Od začiatku roka ich bolo na litovsko-bieloruských hraniciach zadržaných viac ako 4000 nelegálnych.



Litovské úrady vyhlásili v súvislosti s tým stav núdze a začali na hranici stavať múr s ostnatým a žiletkovým drôtom.



Litva tvrdí, že bieloruské orgány nebránia takémuto nezákonnému prekročeniu hraníc. Bielorusko tieto podozrenia odmieta.