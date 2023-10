Estónsko vidí za poškodením podmorského plynovodu ľudský faktor

Tallinn/Helsinki 20. októbra (TASR) - Poškodenie podmorského plynovodu Balticconnector a telekomunikačného kábla spájajúceho Fínsko a Estónsko bolo zrejme zapríčinené ľudským faktorom. Zatiaľ však nie je jasné, kto je za to zodpovedný ani či išlo o úmysel, uviedli v piatok estónski predstavitelia. Fínsko zároveň v súvislosti s vyšetrovaním kontaktovalo prostredníctvom diplomatických kanálov Čínu a Rusko. TASR informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Fínske orgány sa pri vyšetrovaní zameriavajú na čínsku kontajnerovú loď NewNew Polar Bear. "Polícia počas vyšetrovania zistila, že pohyb lode NewNew Polar Bear, plaviacej sa pod vlajkou Hongkongu, sa zhoduje s časom a miestom poškodenia plynovodu," vyhlásil fínsky Národný úrad pre vyšetrovanie. Fínsko preto žiada Čínu o spoluprácu pri nadviazaní kontaktu s plavidlom.



V oblasti sa v tom čase podľa Fínska nachádzala aj ruská nákladná loď s jadrovým pohonom Sevmorput, ktorá premáva medzi Murmanskom a Petrohradom. Ruská štátna korporácia Rosatom, ktorá prevádzkuje toto plavidlo, medzičasom kategoricky odmietla akúkoľvek spojitosť s poškodením plynovodu.



Fínski vyšetrovatelia objavili pri poškodenom plynovode aj nešpecifikovaný "ťažký predmet". Zatiaľ nie je jasné, či nejak súvisí s poškodením plynovodu. Vyšetrovanie nateraz vylúčilo, že plynovod poškodila explózia.



Plynovod Balticconnector spustili začiatkom roka 2020. Má dĺžku 77 kilometrov a prechádza cez Fínsky záliv z fínskeho mesta Inkoo do estónskeho prístavu Paldiski. Plynovod je obojsmerný, môže tak cezeň prúdiť plyn v závislosti od dopytu a ponuky. Väčšina plynu, ktorý prúdil plynovodom pred jeho uzavretím, smerovala z Fínska do Estónska, odkiaľ sa prevážal ďalej do Lotyšska.



Plynovod a tiež telekomunikačný kábel spájajúci Fínsko a Estónsko bol poškodený pred dvoma týždňami. Predpokladá sa, že v rovnakom čase došlo aj k čiastočnému poškodeniu podmorského telekomunikačného kábla medzi Estónskom a Švédskom. Estónska vláda v piatok uviedla, že aj v tomto prípade pravdepodobne zohral úlohu ľudský faktor.



Kábel medzi Estónskom a Švédskom by mal byť podľa estónskych predstaviteľov opravený v priebehu nasledujúcich dní.