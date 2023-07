Estónsko vydalo do USA údajného ruského agenta

Washington 15. júla (TASR) - Estónsko vydalo do USA ruského občana s údajnými väzbami na ruskú Federálnu bezpečnostnú službu (FSB), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Vadim Konoščenok, ktorý bol zatknutý v Estónsku koncom minulého roka, je obvinený z pašovania vojenskej techniky a munície z USA do Ruska. Estónsko ho zatklo na základe zatykača vydaného USA.



Americkí predstavitelia uviedli, že takmer pol tony (450 kilogramov) munície amerického pôvodu bolo zabavených pri operácii Konoščenok.



Konoščenok bol údajne ústrednou postavou sedemčlenného pašeráckeho gangu, v ktorom boli piati Rusi a dvaja Američania. Títo podľa amerického ministerstva spravodlivosti nezákonne nakupovali a vyvážali elektronické súčiastky, z ktorých niektoré by mohli byť použité pri vývoji jadrových a hypersonických zbraní, kvantových počítačov a iných vojenských technológií.



Očakáva sa, že sa 48-ročný Rus by sa mal postaviť pred federálneho sudcu v newyorskom Brooklyne. Za sprisahanie, porušenie kontrol vývozu, pašovanie a pranie špinavých peňazí v mene ruskej vlády mu hrozí až 30 rokov väzenia.



Prokuratúra požaduje, aby bol až do súdneho procesu vo väzbe. Argumentuje tým, že u neho hrozí vysoké riziko úteku.



Vydanie Konoščenoka do Spojených štátov prichádza v čase, keď sa Washington snaží vyjednať návrat amerických občanov zadržiavaných v Rusku.