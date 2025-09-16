Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Estónsko vyhĺbi na juhovýchodnej hranici 40km protitankových priekop

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V rámci projektu sa tiež postaví takmer 600 bunkrov, dodal Afanasjev.

Autor TASR
Tallinn 16. septembra (TASR) — Do konca roka 2027 plánujú estónske ozbrojené sily vyhĺbiť na juhovýchodnej hranici Estónska 40 kilometrov protitankových priekop, ktoré budú súčasťou rozšíreného opevnenia Baltskej obrannej línie. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy verejnoprávneho telerozhlasu ERR.

„Keďže v severovýchodnom Estónsku už máme dobrú prírodnú prekážku v podobe rieky Narva a na východe Čudsko-pskovské jazero, na juhovýchode plánujeme na zastavenie nepriateľa vybudovať 40 kilometrov protitankových priekop. Teda pozdĺž celého úseku hranice, kde je to potrebné,“ povedal v relácii Aktuaalne kaamera (Aktuálna kamera) podplukovník Ainar Afanasjev z generálneho štábu Estónskych ozbrojených síl (EDF).

Priekopy sa nebudú hĺbiť tam, kde sú močaristé úseky. V rámci projektu sa tiež postaví takmer 600 bunkrov, dodal Afanasjev.

Baltská obranná línia je plánovaná spoločná obranná línia Estónska, Lotyšska a Litvy pozdĺž ich hraníc s Ruskom a Bieloruskom. Jej vybudovanie bolo oznámené 19. januára 2024 na spoločnom stretnutí ministrov obrany týchto troch krajín v Rige.

Výstavba línie sa v Estónsku začala v júni 2025. V juhovýchodnom Estónsku sa pôvodne počítalo s kratším úsekom protitankových priekop, ako aj vybudovaním 28 bunkrov a desiatich skladovacích priestorov do roku 2025.

Veľká časť výstavby sa sústreďuje v oblastiach, kde hranica prechádza husto zalesnenou krajinou. Celkovým cieľom je zdržať nepriateľské sily a získať čas na reakciu v prípade ich vpádu, pričom návrh projektu bol ovplyvnený poznatkami z konfliktu na Ukrajine.
