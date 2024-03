Estónsko vyhostilo ruského diplomata ako nežiaducu osobu

Tallinn 19. marca (TASR) - Estónske ministerstvo zahraničných vecí v utorok vyhostilo ruského diplomata a obvinilo ruské veľvyslanectvo v Tallinne zo zasahovania do vnútorných záležitostí tejto pobaltskej krajiny. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Ruská ambasáda zasahovala do vnútorných záležitosti Estónska neprijateľným spôsobom," uviedol vo vyhlásení šéf estónskej diplomacie Margus Tsahkna. Dodal, že veľvyslanectvo zasahovalo do "súdneho procesu, získavalo dokumenty z trestného prípadu a prispievalo k ich zverejňovaniu na ruských sociálnych sieťach".



Estónske ministerstvo zahraničných vecí neposkytlo podrobnosti o súdnom procese, no vyzvalo na ukončenie "koordinovaných hybridných útokov ruských špeciálnych služieb proti bezpečnosti" Estónska. Dodalo, že si predvolalo ruského charge d'affaires, aby mu odovzdalo diplomatickú nótu o vyhostení diplomata.



Estónsko a Rusko vlani znížili úroveň diplomatických vzťahov a vzájomne si vyhostili veľvyslancov, pripomína AFP.