Estónsko vyzvalo Britániu na navýšenie rozpočtu na obranu

Tallinn 27. októbra (TASR) - Estónsko vo štvrtok vyzvalo nového britského premiéra Rishiho Sunaka, aby sa zaviazal k navyšovaniu rozpočtu na obranu. Sunak totiž predtým označil takéto navyšovanie rozpočtu, ktoré prisľúbila jeho predchodkyňa Liz Trussová, za "svojvoľné". TASR správu prevzala z agentúr PA a DPA.



Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu v rozhovore pre stanicu BBC súhlasil s tým, že krajiny Severoatlantickej aliancie (NATO) by sa mali snažiť dosiahnuť, že budú na obranu míňať až tri percentá z hrubého domáceho produktu (HDP).



Podľa Reinsala je ruská invázia na Ukrajinu "prelomová", lebo "autokratické režimy začali viac investovať do vyzbrojovania, keďže veria v silu zbraní". Dodal, že ak chce medzinárodné spoločenstvo bojovať za svoje hodnoty, musí tiež investovať do týchto prostriedkov.



Šéf estónskeho rezortu diplomacie tiež Britániu požiadal, aby nesťahovala svoje jednotky z Estónska, pričom uviedol, že jeho vlasť "miluje britských vojakov" a "chce ich viac".



Rozhovor s Reinsalom sa uskutočnil po tom, čo britské opozičné strany kritizovali vládu v Londýne za to, že sa "nehanebne obracia k Estónsku chrbtom". Objavili sa tiež správy, že z Estónska bolo stiahnutých približne 700 britských vojakov bez poskytnutia náhrady.