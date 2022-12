Estónsko vyzvalo krajiny Západu na poskytnutie podpory pre Ukrajinu

Tallinn 11. decembra (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová v nedeľu vyzvala Nemecko a ďalšie krajiny Západu, aby Ukrajine poskytli viac podpory. Je to podľa nej nielen záležitosťou "zvrchovanosti a slobody jednej európskej krajiny, ale aj vecou bezpečnosti Európy". TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Vyzývam všetkých spojencov vrátane Nemecka, aby poslali čokoľvek, čo majú, aby sa Ukrajina dokázala brániť," uviedla premiérka. Dodala, že ak by všetky krajiny poslali Ukrajine zbrane už v januári či februári, "mohlo to zachrániť mnoho ľudských životov".



Agentúra DPA pripomína, že Estónsko, ktoré patrí medzi najmenšie krajiny Európy, poslalo zbrane Ukrajine ešte pred začiatkom ruskej invázie vo februári. Podľa výpočtov Kielskeho inštitútu pre výskum svetovej ekonomiky (IfW) táto pobaltská krajina poslala Ukrajine viac podpory v pomere k svojmu celkovému hrubému domácemu produktu (HDP), než ktorýkoľvek iný štát sveta.



Štatistiky tiež uvádzajú, že čo sa týka dodávok zbraní, Estónsko ich Ukrajine poskytlo viac, než oveľa silnejšie európske ekonomiky ako napríklad Taliansko či Španielsko.



Nemecká vláda už dlhší čas čelí kritike za to, že Kyjevu neposlala ťažkú vojenskú techniku vrátane tankov Leopard. Kallasová však vyhlásila, že nie je v jej kompetencii toto rozhodnutie kritizovať, keďže "je na každej vláde, aby sa rozhodla, čo môže poslať a čo nie".