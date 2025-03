Estónsko vyzvalo na pozastavenie hlasovacích práv Maďarska v EÚ

Tallinn 14. marca (TASR) - Estónsko v piatok navrhlo, aby boli Maďarsku pozastavené hlasovacie práva v Európskej únii. Reagovalo tak na krok Budapešti, ktorá si pod hrozbou vetovania predĺženia protiruských sankcií voči jednotlivcom a právnickým osobám vynútila vyradiť zo zoznamu siedmich sankcionovaných Rusov. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



"Maďarsko systematicky pracuje proti spoločným bezpečnostným záujmom Európy, a preto musíme urýchlene prijať konkrétne opatrenia a pokročiť v procese pozastavenie hlasovacích práv Maďarska," vyhlásil estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna.



Šéf estónskej diplomacie navrhol, aby sa proti Maďarsku začalo konanie podľa článku 7 Zmluvy o EÚ, ktorý umožňuje pozastaviť hlasovacie práva členských štátov, ak sa zistí, že závažným a pretrvávajúcim spôsobom porušujú hodnoty Únie.



Diplomati sa počas celého týždňa snažili presvedčiť Maďarsko, aby s predĺžením sankcií súhlasilo. Pokiaľ by sa rozhodnutie neprijalo, v sobotu o polnoci by uplynul termín na ich predĺženie a sankcie na 2400 ruských osôb by boli zrušené.



Podľa zdrojov agentúry Reuters sa diplomati krajín EÚ napokon pre hrozbu maďarského veta zhodli na vyškrtnutí siedmich ľudí vrátane troch, ktorí sú po smrti. Podľa informácií stanice Rádio Slobodná Európa (RFE/RL) ide o siedmich oligarchov vrátane Dmitrija Mazepina, Michaila Fridmana a Piotra Avena a ruského ministra športu Michaila Degťariova.