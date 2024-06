Estónsko vyzýva spojencov NATO na zvýšenie výdavkov na obranu

Brusel 14. júna (TASR) - Estónsky minister obrany Hanno Pevkur v piatok v Bruseli vyhlásil, že na obranu členských krajín NATO nestačia výdavky vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP). TASR píše podľa agentúry DPA.



"Musíme ísť ďalej," dodal s tým, že Tallin podľa neho navrhuje zvýšenie výdavkov na 2,5 percenta HDP. Uviedol to pred novinármi po príchode na druhý deň rokovaní ministrov obrany krajín Severoatlantickej aliancie.



Pobaltská krajina na obranu v tomto roku vyčlenila až 3,4 percenta HDP a v budúcom roku viac ako tri percentá. Estónsky minister obrany upozornil, že Rusko investuje do obrany v tomto roku až takmer deväť percent, pričom záväzok krajín NATO je investovať len dve percentá svojho HDP.



Na vyššie výdavky na obranu vyzýva svojich spojencov z NATO už dlhšie Poľsko. Žiada ich, aby zvážili návrh na tri percentá HDP.



Členské krajiny NATO sú zaviazané vynakladať na obranu najmenej dve percentá svojho HDP, tento limit však spĺňajú len niektoré z nich. Za uplynulý rok to bolo 11 z 31 členov Aliancie vrátane Slovenska. V spojitosti s vojnou na Ukrajine rastie úsilie o ďalšie zvýšenie tohto limitu.