Na vojenských cvičeniach v Estónsku sa zúčastnia vojaci z krajín NATO

Tallinn 16. mája (TASR) - Približne 15.000 vojakov z členských krajín NATO i ďalších štátov sa zúčastní na rozsiahlych vojenských cvičeniach, ktoré sa začínajú v pondelok v Estónsku. TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky NATO.



Do manévrov s názvom Hedgehog sa zapoja vojaci zo 14 krajín, píše NATO. Ide o jedno z najväčších cvičení v tejto krajine od roku 1991.



Na manévroch v Estónsku, ktoré potrvajú do 3. júna, sa zúčastní viacero členských krajín NATO a aj Fínsko a Švédsko, oznámili na svojej webovej stránke pozemné sily fínskej armády.



V susednej pobaltskej krajine Litva v súčasnosti prebiehajú vojenské cvičenia s názvom Iron Wolf s účasťou približne 3000 vojakov a 1000 vozidiel.



Hovorkyňa NATO Oana Lungescuová minulý týždeň povedala, že takéto cvičenia potvrdzujú pripravenosť NATO chrániť svoje členské krajiny a brániť ich proti akejkoľvek hrozbe. Upozornila, že ide o "pravidelné cvičenia", ktoré majú obranný charakter a boli naplánované ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajine.



Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v nedeľu oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Podporu svojho členstva v NATO minulý týždeň potvrdilo aj Švédsko.