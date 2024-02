Estónsko zadržalo 10 osôb za sabotáž nariadenú Ruskom

Tallinn 20. februára (TASR) - Estónska tajná služba v utorok oznámila, že od decembra do februára zadržala desať osôb podozrivých zo sabotáže, šírenia strachu a vytvárania napätia v krajine, ktoré podľa všetkého konali na príkaz Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Medzi zadržanými sú osoby, ktoré pravdepodobne rozbili v decembri okná na aute ministra vnútra Lauriho Läänemetsa aj jedného miestneho novinára. Informácie, ktoré v rámci trestného stíhania dosiaľ získala estónska kontrarozviedka (KAPO), podľa nej naznačujú, že "ruská špeciálna služba koordinovala hybridnú operáciu zameranú proti bezpečnosti Estónskej republiky, do ktorej boli zapojené zadržané podozrivé osoby". Cieľom operácie malo byť šírenie strachu a vytváranie napätia v krajine.



Prokurátorka Triinu Olevová uviedla, že podozriví zostanú vo väzbe až do ukončenia vyšetrovania trestného konania. Podľa tajnej služby zastávali v Estónsku rôzne funkcie, v závislosti od ktorých dostávali pokyny z ruskej strany. Niektorí sa zameriavali na zhromažďovanie informácií, kým iní plánovali a vykonávali útoky.



Šéf KAPO Margo Palloson uviedol, že niektorí zo zadržaných boli naverbovaní prostredníctvom sociálnych sietí. Kontrarozviedka vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ďalšie podrobnosti neuviedla.