Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Zahraničie

Estónsko zadržalo loď smerujúcu do Ruska pre podozrenie z pašovania

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Podľa webovej stránky marinetraffic.com na sledovanie pohybu plavidiel kotvila chladiarenská kontajnerová loď v stredu pri Tallinne, kam sa doplavila z Kolumbie.

Autor TASR
Kodaň 4. februára (TASR) - Estónska daňová a colná správa oznámila, že v utorok neskoro večer zadržala v estónskych vodách kontajnerovú loď, plaviacu sa pod bahamskou vlajkou. Plavidlo je podozrivé z napojenia na pašerákov z Ekvádoru, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Existuje dôvod domnievať sa, že plavidlo by sa mohlo využívať pri pašovaní,“ uviedli estónske úrady vo vyhlásení. „Špeciálna policajná jednotka K-Commando vstúpila na loď, ktorú následne vzala pod národný dohľad za účelom colnej kontroly,“ vysvetlili.

Plavidlo Baltic Spirit smerovalo z Ekvádoru do ruského Petrohradu a nie je súčasťou tzv. „ruskej tieňovej flotily“ ani nepodlieha sankciám Európskej únie, dodali orgány.

Podľa webovej stránky marinetraffic.com na sledovanie pohybu plavidiel kotvila chladiarenská kontajnerová loď v stredu pri Tallinne, kam sa doplavila z Kolumbie.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel