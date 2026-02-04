< sekcia Zahraničie
Estónsko zadržalo loď smerujúcu do Ruska pre podozrenie z pašovania
Podľa webovej stránky marinetraffic.com na sledovanie pohybu plavidiel kotvila chladiarenská kontajnerová loď v stredu pri Tallinne, kam sa doplavila z Kolumbie.
Autor TASR
Kodaň 4. februára (TASR) - Estónska daňová a colná správa oznámila, že v utorok neskoro večer zadržala v estónskych vodách kontajnerovú loď, plaviacu sa pod bahamskou vlajkou. Plavidlo je podozrivé z napojenia na pašerákov z Ekvádoru, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Existuje dôvod domnievať sa, že plavidlo by sa mohlo využívať pri pašovaní,“ uviedli estónske úrady vo vyhlásení. „Špeciálna policajná jednotka K-Commando vstúpila na loď, ktorú následne vzala pod národný dohľad za účelom colnej kontroly,“ vysvetlili.
Plavidlo Baltic Spirit smerovalo z Ekvádoru do ruského Petrohradu a nie je súčasťou tzv. „ruskej tieňovej flotily“ ani nepodlieha sankciám Európskej únie, dodali orgány.
Podľa webovej stránky marinetraffic.com na sledovanie pohybu plavidiel kotvila chladiarenská kontajnerová loď v stredu pri Tallinne, kam sa doplavila z Kolumbie.
„Existuje dôvod domnievať sa, že plavidlo by sa mohlo využívať pri pašovaní,“ uviedli estónske úrady vo vyhlásení. „Špeciálna policajná jednotka K-Commando vstúpila na loď, ktorú následne vzala pod národný dohľad za účelom colnej kontroly,“ vysvetlili.
Plavidlo Baltic Spirit smerovalo z Ekvádoru do ruského Petrohradu a nie je súčasťou tzv. „ruskej tieňovej flotily“ ani nepodlieha sankciám Európskej únie, dodali orgány.
Podľa webovej stránky marinetraffic.com na sledovanie pohybu plavidiel kotvila chladiarenská kontajnerová loď v stredu pri Tallinne, kam sa doplavila z Kolumbie.