Estónsko zadržalo ropný tanker z ruskej „tieňovej flotily“

Tallinn 11. apríla (TASR) — Estónske námorníctvo zadržalo v piatok ráno neďaleko ostrova Aegna nachádzajúcom sa na severozápade Tallinnského zálivu ropný tanker Kiwala, ktorý je súčasťou ruskej tzv. tieňovej flotily. Loď sa neplavila pod žiadnou vlajkou a smerovala z indického mesta Sikka do ruského prístavu Usť-Luga, informuje TASR na základe správy portálu estónskeho verejnoprávneho telerozhlasu ERR.



Veliteľ estónskeho námorníctva Ivo Värk na piatkovej tlačovej konferencii uviedol, že zadržanie tankera nesúvisí s poškodením kritickej infraštruktúry. Dodal, že na plavidlo uvalila sankcie za predchádzajúce aktivity Európska únia a najmenej tri nečlenské krajiny EÚ.



„Účelom zadržania je skontrolovať dokumenty a právny štatút lode. Prehliadku na palube vykonávajú príslušné orgány,“ povedal Värk.



Estónske úrady začali zadržanie tankera pripravovať vo štvrtok večer ešte predtým, ako vstúpil do výhradnej ekonomickej zóny Estónska.



Veiko Kommusaar z estónskej pohraničnej stráže uviedol, že zadržaný tanker sa neplavil pod nijakou vlajkou, čo je zakázané. „Estónsko využilo svoje právo zadržať plavidlo na inšpekciu,“ konštatoval.



V rámci prehliadky sa kontroluje technický stav lode, poistenie a doklady 24 členov posádky. Kapitánom lode je čínsky štátny príslušník a počas doterajšieho vyšetrovania spolupracoval.



Podľa ukrajinského portálu WarSanctions je plavidlo Kiwala súčasťou ruskej tieňovej flotily a podieľa sa na vývoze ruskej ropy a ropných produktov do tretích krajín. Portál ďalej uvádza, že jeho majitelia sa často menili, aby sa predišlo odhaleniu priamych väzieb na Rusko a utajili sa skutoční príjemcovia nákladu. Portál tiež tvrdí, že tanker Kiwala sa plaví pod vlajkou Džibutska.