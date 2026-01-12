< sekcia Zahraničie
Estónsko zakázalo vstup ruským občanom, ktorí bojovali proti Ukrajine
Ministerstvo vnútra v Tallinne odhaduje, že do ruskej invázie na Ukrajinu sa zapojilo približne 1,5 milióna Rusov, z ktorých asi 640.000 bojuje naďalej na frontových líniách.
Autor TASR
Tallinn 12. januára (TASR) - Estónsko zakázalo vstup do krajiny 261 ruským občanom, ktorí sa podľa neho zúčastnili na vojne proti Ukrajine. Rozhodnutie oznámil v pondelok minister vnútra Igor Taro, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Podľa ministra títo ľudia predstavujú bezpečnostné riziko pre Európu. „Majú bojové skúsenosti, vojenský výcvik a často aj kriminálnu minulosť. Navyše sú psychicky traumatizovaní,“ zdôvodnil rozhodnutie.
„Hrozba, ktorú predstavujú, nie je teoretická – zahŕňa ako možné plnenie úloh pre ruské špeciálne služby, tak aj účasť na organizovanom zločine,“ podotkol Taro s tým, že tieto osoby páchali v mene ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajine zverstvá a v Estónsku nemajú miesto.
Ministerstvo vnútra v Tallinne odhaduje, že do ruskej invázie na Ukrajinu sa zapojilo približne 1,5 milióna Rusov, z ktorých asi 640.000 bojuje naďalej na frontových líniách.
Estónsko hraničí s Ruskom na východe. Baltská krajina je členom Európskej únie aj NATO a podľa DPA patrí medzi najbližších partnerov Ukrajiny, ktorá už takmer štyri roky odoláva ruskej invázii.
