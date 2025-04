Estónsko zatiaľ nedovolí tankeru Kiwala pokračovať v plavbe

Tallinn 13. apríla (TASR) - Estónske úrady v sobotu oznámili, že nateraz nemajú dôvod prepustiť ropný tanker Kiwala, ktorý zadržali neďaleko ostrova Aegna. Loď, ktorá je súčasťou ruskej tzv. tieňovej flotily, sa neplavila pod žiadnou vlajkou. Aby mohla z estónskych vôd vyplávať, musí vyriešiť celkovo 40 zistených nedostatkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Estónske námorníctvo tanker Kiwala, smerujúci z indického mesta Sikka do ruského prístavu Usť-Luga, zadržalo ešte v piatok v Tallinnskom, respektíve Fínskom zálive.



Veliteľ Ivo Värk uviedol, že zadržanie nesúvisí s poškodením kritickej infraštruktúry. Dodal, že na plavidlo uvalila sankcie za predchádzajúce aktivity Európska únia a najmenej tri nečlenské krajiny EÚ vrátane Kanady, Británie a Švajčiarska.



Na lodi bolo po predbežnej inšpekcii zistených 40 nedostatkov, z ktorých 23 sa týkalo dokumentácie a zvyšok jej spôsobilosti na plavbu, povedal v sobotu riaditeľ námorného oddelenia estónskeho dopravného úradu Kristjan Truu.



„Nemôžeme dovoliť, aby loď pokračovala v plavbe, pretože nemožno zaručiť námornú a environmentálnu bezpečnosť,“ uviedol Truu. Z dokumentov predložených počas predbežnej kontroly vyplýva, že loď sa plavila pod vlajkou Džibutska, ale táto východoafrická krajina uviedla, že tankeru už predtým zrušila registráciu.



Estónsky denník Postimees napísal, že tanker vlastní spoločnosť Tirad Shipping Inc, ktorá má len túto jednu loď a je registrovaná na Mauríciu. Kapitánom lode je čínsky štátny príslušník a počas doterajšieho vyšetrovania spolupracoval. Väčšina z 24-člennej posádky pochádza buď z Číny, alebo Mauritánie.



Podľa ukrajinského portálu WarSanctions je plavidlo Kiwala súčasťou ruskej tieňovej flotily a podieľa sa na vývoze ruskej ropy a ropných produktov do tretích krajín. Portál ďalej uvádza, že jeho majitelia sa často menili, aby sa predišlo odhaleniu priamych väzieb na Rusko a utajili sa skutoční príjemcovia nákladu.