Estónsko zavádza ďalšie zákazy vstupu pre Rusov
Autor TASR
Tallinn 6. februára (TASR) - Estónsko zaviedlo ďalšie zákazy vstupu pre Rusov, čo bojovali na fronte vo vojne, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine. Estónske ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že dovedna 1073 bojovníkov bolo zaradených na čiernu listinu osôb, ktorým už nie je povolené vstupovať do tejto pobaltskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Na tomto zozname už figurovalo 261 ďalších bývalých bojovníkov, ktorým bol v polovici januára zakázaný vstup do Estónska. „Členovia ruského vojenského personálu, ktorí bojovali a naďalej bojujú na Ukrajine, zabíjali, ničili, znásilňovali a rabovali,“ priblížil estónsky minister vnútra Igor Taro, prečo sa ich rozhodli zaradiť na zoznam. „Uzavretie spoločného európskeho bezpečnostného priestoru a schengenského priestoru pre nich je v záujme bezpečnosti nás všetkých,“ dodal.
Minister Taro hovorí, že je neprijateľné „jeden deň zabíjať ľudí a na druhý deň ísť na dovolenku do civilizovanej Európy“.
Estónsko, člen NATO i Európskej únie, má hranicu s Ruskom na východe a vehementne podporuje zákaz vstupu ruských bojovníkov do EÚ.
Vláda v Tallinne odhaduje, že na ruskej invázii na Ukrajine sa zúčastnilo až 1,5 milióna ruských občanov. Z nich je približne 640.000 stále nasadených na frontovej línii.
