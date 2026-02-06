Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Zahraničie

Estónsko zavádza ďalšie zákazy vstupu pre Rusov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na tomto zozname už figurovalo 261 ďalších bývalých bojovníkov, ktorým bol v polovici januára zakázaný vstup do Estónska.

Autor TASR
Tallinn 6. februára (TASR) - Estónsko zaviedlo ďalšie zákazy vstupu pre Rusov, čo bojovali na fronte vo vojne, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine. Estónske ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že dovedna 1073 bojovníkov bolo zaradených na čiernu listinu osôb, ktorým už nie je povolené vstupovať do tejto pobaltskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Na tomto zozname už figurovalo 261 ďalších bývalých bojovníkov, ktorým bol v polovici januára zakázaný vstup do Estónska. „Členovia ruského vojenského personálu, ktorí bojovali a naďalej bojujú na Ukrajine, zabíjali, ničili, znásilňovali a rabovali,“ priblížil estónsky minister vnútra Igor Taro, prečo sa ich rozhodli zaradiť na zoznam. „Uzavretie spoločného európskeho bezpečnostného priestoru a schengenského priestoru pre nich je v záujme bezpečnosti nás všetkých,“ dodal.

Minister Taro hovorí, že je neprijateľné „jeden deň zabíjať ľudí a na druhý deň ísť na dovolenku do civilizovanej Európy“.

Estónsko, člen NATO i Európskej únie, má hranicu s Ruskom na východe a vehementne podporuje zákaz vstupu ruských bojovníkov do EÚ.

Vláda v Tallinne odhaduje, že na ruskej invázii na Ukrajine sa zúčastnilo až 1,5 milióna ruských občanov. Z nich je približne 640.000 stále nasadených na frontovej línii.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 6. februára

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom

Nitra ožíva fašiangovými tradíciami: Začal premávať špeciálny autobus

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali