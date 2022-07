Estónsko znemožní Rusom získavať povolenia na dočasný pobyt

Tallinn 29. júla (TASR) - Estónsko sa chystá znemožniť ruským občanom získanie dočasného povolenia na pobyt, ako aj víz na štúdium v tejto pobaltskej krajine. Oznámil to vo štvrtok estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu, informuje denník The Guardian.



"Pokračovanie sankcií voči Rusku je nevyhnutné na zaistenie vytrvalého tlaku na túto krajinu. Ak sankcie pomôžu zastaviť ruskú agresiu, bude to mať pozitívny vplyv na našu vlastnú bezpečnosť," uviedol Reinsalu vo vyhlásení.



Povolené už v Estónsku nebude ani zamestnať na krátkodobý pracovný pomer Rusov či Bielorusov s povolením na pobyt, ktoré im bolo vydané v inej členskej krajine EÚ.



Cieľom tohto opatrenia je podľa ministra Reinsala, aby ruskí ani bieloruskí občania nemohli pomocou krátkodobých víz získaných v inej krajine obchádzať na nich uvalené sankcie.



The Guardian pripomína, že Bielorusko bolo Rusku pri invázii na Ukrajinu nápomocné tým, že ruským vojakom umožnilo zaútočiť na ňu zo svojho územia.