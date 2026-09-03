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Estónsky minister Pevkur po kritike štátnych kontrolórov podá demisiu
Pevkur bol ministrom obrany od roku 2022 vo vláde Kaje Kallasovej a Kristena Michala.
Autor TASR
Tallinn 3. septembra (TASR) - Estónsky minister obrany Hanno Pevkur vo štvrtok oznámil, že podá demisiu. Postupy na ministerstve v uplynulom období kritizoval Štátny kontrolný úrad a čelí tiež škandálu pri dodávkach munície pre Ukrajinu. Upozornila na to agentúra DPA a estónsky telerozhlas EER.
Pevkur bol ministrom obrany od roku 2022 vo vláde Kaje Kallasovej a Kristena Michala. V estónskej televízii povedal, že preberá politickú zodpovednosť za nedostatky vo finančnom riadení obranného sektora. „Robím to s presvedčením, že sme prijali správne rozhodnutia na posilnenie obrany. Estónsko je lepšie chránené ako kedykoľvek predtým,“ napísal na Facebooku.
Štátny kontrolný úrad odhalil viacero vážnych problémov v inštitúciách v pôsobnosti ministerstva obrany a tieto nedostatky zvyšujú riziko zneužitia štátnych peňazí a majetku. Na podobné problémy úrad upozorňoval už pred rokom.
V stredu sa prevalil škandál v súvislosti s dodávkami munície pre Ukrajinu, keď Estónsko vopred zaplatilo 70 miliónov eur indickými spoločnostiam bez skúseností s predajom munície. Ukrajina ani Estónsko sľúbenú muníciu ešte nedostali a spor sa rieši súdnou cestou.
„Hoci minister nepočíta ponožky a strelivo ani nevedie rokovania o zmluvách, kritika Štátneho kontrolného úradu, týkajúca sa predovšetkým činnosti ozbrojených síl a Centra pre obranné investície, vyvoláva otázku politickej zodpovednosti. Preto považujem za správne prevziať dnes politickú zodpovednosť za celý sektor obrany a odovzdať štafetu ministra obrany v čase, ktorý bude vyhovovať premiérovi,“ napísal Pevkur.
Pevkur bol ministrom obrany od roku 2022 vo vláde Kaje Kallasovej a Kristena Michala. V estónskej televízii povedal, že preberá politickú zodpovednosť za nedostatky vo finančnom riadení obranného sektora. „Robím to s presvedčením, že sme prijali správne rozhodnutia na posilnenie obrany. Estónsko je lepšie chránené ako kedykoľvek predtým,“ napísal na Facebooku.
Štátny kontrolný úrad odhalil viacero vážnych problémov v inštitúciách v pôsobnosti ministerstva obrany a tieto nedostatky zvyšujú riziko zneužitia štátnych peňazí a majetku. Na podobné problémy úrad upozorňoval už pred rokom.
V stredu sa prevalil škandál v súvislosti s dodávkami munície pre Ukrajinu, keď Estónsko vopred zaplatilo 70 miliónov eur indickými spoločnostiam bez skúseností s predajom munície. Ukrajina ani Estónsko sľúbenú muníciu ešte nedostali a spor sa rieši súdnou cestou.
„Hoci minister nepočíta ponožky a strelivo ani nevedie rokovania o zmluvách, kritika Štátneho kontrolného úradu, týkajúca sa predovšetkým činnosti ozbrojených síl a Centra pre obranné investície, vyvoláva otázku politickej zodpovednosti. Preto považujem za správne prevziať dnes politickú zodpovednosť za celý sektor obrany a odovzdať štafetu ministra obrany v čase, ktorý bude vyhovovať premiérovi,“ napísal Pevkur.