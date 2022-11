Estónsky minister: Ruská hrozba sa po 9 mesiacoch vojny nezmenšila

Berlín 27. novembra (TASR) - Rusko nie je ani po deviatich mesiacoch vojny na Ukrajine zásadne oslabené a hrozba, ktorú predstavuje pre západné krajiny, sa nijako nezmenšila. Počas návštevy Berlína to uviedol estónsky minister obrany Hanno Pevkur, informovala v nedeľu agentúra DPA.



"Povedzme to úprimne a jasne: ruské námorníctvo a letectvo, je viac-menej také veľké, ako bolo pred vojnou," povedal šéf estónskeho rezortu obrany v rozhovore pre DPA, informuje TASR.



Ruské pozemné jednotky síce podľa neho prišli v priebehu bojov na Ukrajine o značnú časť svojej sily. Skôr či neskôr, ale zrejme v kratšom časovom horizonte, však budú opäť rovnako početné ako pred vypuknutím vojny, alebo možno ešte početnejšie, uviedol Hanno Pevkur.



Ruská armáda bude okrem toho profitovať z bojových skúseností získaných na Ukrajine. "Nemáme dôvod domnievať sa, že by sa hrozba, ktorú predstavuje Rusko, nejako zmenšila," povedal estónsky minister.



Zároveň varoval pred "únavou" Západu z vojny na Ukrajine. "To je presne to, čo chce Rusko dosiahnuť... Rusko je pripravené znášať útrapy dlhšiu dobu," myslí si Pevkur.



Estónska vláda plánuje vzhľadom na pretrvávajúcu ruskú hrozbu v ďalšom roku venovať na obrany 2,84 percenta svojho hrubého domáceho produktu. V roku 2024 sa tento podiel zvýši na 3,2 percenta, čo je vysoko nad dohodnutými dvoma percentami HDP, ktoré by mali na obranu vynakladať členské krajiny NATO.



Estónsko okrem toho venovalo už zhruba percento svojho hrubého domáceho produktu na podporu ukrajinskej armády, uviedol pre agentúru DPA estónsky minister obrany.