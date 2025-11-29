< sekcia Zahraničie
Estónsky minister Tsahkna odsúdil ruský útok na Ukrajinu
Rusko v noci na sobotu podniklo rozsiahly útok na Ukrajinu, pričom podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo na ukrajinské územie približne 36 rakiet a takmer 600 dronov.
Autor TASR
Tallinn 29. novembra (TASR) - Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna v sobotu v príspevku na sieti X odsúdil nočný „neúprosný“ ruský útok raketami a dronmi na Ukrajinu. Potrebné je podľa neho vyvíjať tlak na Rusko a podporovať Ukrajinu, informuje TASR.
„Rusko pokračuje vo svojej kampani terorizovania Ukrajincov, ničenia ich nádeje a lámania ich odolnosti. V reakcii na to musí byť agresor vystavený čo najsilnejšiemu tlaku, zatiaľ čo podpora obete sa musí len zintenzívniť,“ napísal šéf estónskej diplomacie.
Rusko v noci na sobotu podniklo rozsiahly útok na Ukrajinu, pričom podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo na ukrajinské územie približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Z Kyjeva hlásia najmenej tri obete na životoch a približne 30 zranených. Ministerstvo energetiky uviedlo, že v dôsledku útokov bolo v sobotu ráno bez dodávok elektriny viac ako 600.000 domácností.
Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová na sieti X uviedla, že je šokovaná masívnym ruským útokom na Kyjev a niekoľko ukrajinských oblastí. „Zatiaľ čo svet diskutuje o možnej mierovej dohode. Moskva odpovedá raketami, nie diplomaciou,“ napísala.
K rozsiahlemu útoku sa taktiež na X vyjadril aj švédsky minister zahraničných vecí Carl Bild. „Tieto útoky sú tak časté, že sa už takmer ani nedostanú do správ. Hrozné,“ uviedol.
K sobotňajším útokom došlo uprostred tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve. „Zatiaľ čo všetci diskutujú o bodoch mierových plánov, Rusko naďalej presadzuje svoj ,vojnový plán‘, ktorý má dva body: zabíjať a ničiť,“ poznamenal v reakcii na útoky ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.
„Rusko pokračuje vo svojej kampani terorizovania Ukrajincov, ničenia ich nádeje a lámania ich odolnosti. V reakcii na to musí byť agresor vystavený čo najsilnejšiemu tlaku, zatiaľ čo podpora obete sa musí len zintenzívniť,“ napísal šéf estónskej diplomacie.
Rusko v noci na sobotu podniklo rozsiahly útok na Ukrajinu, pričom podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo na ukrajinské územie približne 36 rakiet a takmer 600 dronov. Z Kyjeva hlásia najmenej tri obete na životoch a približne 30 zranených. Ministerstvo energetiky uviedlo, že v dôsledku útokov bolo v sobotu ráno bez dodávok elektriny viac ako 600.000 domácností.
Veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Mathernová na sieti X uviedla, že je šokovaná masívnym ruským útokom na Kyjev a niekoľko ukrajinských oblastí. „Zatiaľ čo svet diskutuje o možnej mierovej dohode. Moskva odpovedá raketami, nie diplomaciou,“ napísala.
K rozsiahlemu útoku sa taktiež na X vyjadril aj švédsky minister zahraničných vecí Carl Bild. „Tieto útoky sú tak časté, že sa už takmer ani nedostanú do správ. Hrozné,“ uviedol.
K sobotňajším útokom došlo uprostred tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina prijali návrh mierového plánu, ktorý bol pôvodne výrazne naklonený požiadavkám Moskvy. Následne bol revidovaný počas rokovaní medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi v Ženeve. „Zatiaľ čo všetci diskutujú o bodoch mierových plánov, Rusko naďalej presadzuje svoj ,vojnový plán‘, ktorý má dva body: zabíjať a ničiť,“ poznamenal v reakcii na útoky ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.