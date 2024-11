Estónsky minister Tsahkna označil telefonát Scholza s Putinom za chybu

Brusel 18. novembra (TASR) - Telefonát nemeckého kancelára Olafa Scholza s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bola strategická chyba, ktorá oslabila európsku jednotu zoči-voči ruskej vojne proti Ukrajine. V pondelok to povedal estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Tsahkna na okraj zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ uviedol, že rozsiahla medzinárodná kritika Scholzovho telefonátu odradí ostatných európskych lídrov od rozhovoru s Putinom.



Nemecký kancelár v piatok takmer hodinu telefonoval s Putinom. Išlo o ich prvý telefonát po takmer dvoch rokoch. Scholz rozhovor s ruským prezidentom obhajoval a povedal, že to bol spôsob, ako dať Putinovi jasne najavo, že podpora pre Ukrajinu sa nezníži.



Podľa estónskeho šéfa diplomacie však tento telefonát uškodil snahe Západu izolovať ruského prezidenta. "Bola to strategická chyba," povedal Tsahkna. "Dohodli sme sa na princípe, že budeme držať Putina v izolácii," dodal s tým, tento postoj by sa mal mal zachovať, kým ruský prezident neprejaví ochotu zúčastniť sa na zmysluplných rokovaniach a stiahnuť svoje jednotky z Ukrajiny.



Putin v súčasnosti robí pravý opak, povedal Tsahkna. Rusko po Scholzovom telefonáte s Putinom dokonca podniklo jeden z najtvrdších útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Rusko útočilo na celé územie krajiny 120 raketami a 90 dronmi. V meste Sumy zahynulo najmenej desať ľudí a viac ako 50 sa zranilo. Pondelňajší raketový útok na mesto Odesa si vyžiadal najmenej desať mŕtvych a viac ako 40 zranených.



"Len to oslabilo našu jednotu a naše pozície," vyhlásil estónsky minister zahraničných vecí.