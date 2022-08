Estónsky minister zahraničia obhajoval vízové opatrenia voči Rusom

Talin 18. augusta (TASR) - Estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu vo štvrtok obhajoval rozhodnutie svojej krajiny o sprísnení pravidiel na vstup do krajiny pre ruských turistov. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Turisti z Ruska sa podľa ministra vyhýbajú morálnej zodpovednosti postaviť sa režimu ruského prezidenta a jeho "genocídnej vojne" na Ukrajine.



Estónsko prestalo vydávať Rusom turistické víza už krátko po začatí ruskej invázie na Ukrajinu a od štvrtka neuznáva ani predtým vydané povolenia, pripomína AP. Táto pobaltská krajina má s Ruskom 300 kilometrovú spoločnú hranicu.



"Našim zámerom je dať znamenie všetkým našim európskym partnerom, všetkým našim partnerom v západnej komunite, aby sme zavreli naše hranice pred ruskými občanmi - okrem humanitárnych prípadov," povedal Reinsalu pre AP. "Ruskí občania v Európe nie sú vítaní. Ich krajina sa dopúšťa genocídnej vojny voči nevinným ľuďom," dodal.



Estónsko sa spolu s Lotyšskom a Fínskom, ktoré tiež hraničia s Ruskom, zasadzuje za celoeurópsky zákaz turistických víz pre Rusov po invázii Moskvy na Ukrajinu. Európska komisia a Nemecko sú zatiaľ proti tomuto návrhu.



Európska únia zakázala po invázii na Ukrajinu lety z Ruska na svoje územie. Rusi však naďalej mohli vycestovať po súši napríklad do susedného Estónska či Fínska a odtiaľ letecky pokračovať do iných európskych krajín.



Reinsalu povedal, že "státisíce" ruských občanov prechádzajúce územím Estónska predstavujú "bezpečnostnú hrozbu" a odmietol obavy, že bežní Rusi by sa pre zákaz udeľovania víz by mohli postaviť proti Európe a Západu.



Zodpovednosť za vojnu podľa jeho slov spočíva na ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi a jeho okruhu spolupracovníkov, no takisto bežní obyvatelia nesú "morálnu zodpovednosť" ako obyvatelia krajiny - agresora.



Vstup do Estónska majú aj naďalej povolený diplomati a Rusi, ktorí navštevujú svojich príbuzných. Zákaz sa nevzťahuje ani na Rusov, ktorým víza vydali iné krajiny EÚ alebo majú povolený vstup z humanitárnych dôvodov, dodáva AP.