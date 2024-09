Estónsky minister:Orbán je v otázke Ukrajiny na strane opačného tábora

Budapešť 3. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v otázke ruskej útočnej vojny na Ukrajine nepridal k väčšine západných krajín, dokonca by sa dalo konštatovať, že stojí na strane opačného tábora. Uviedol to v utorok v rozhovore pre estónsky server news.err.ee tamojší minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Šéf estónskej diplomacie kritizoval postoj maďarského premiéra k vojne vo viacerých bodoch. Orbán sa podľa neho v Maďarsku prihovára vlastným voličom. "To však ani zďaleka nie je to, na čom sme sa dohodli v Európe," dodal.



Na otázku, či EÚ je schopná konať voči Maďarsku, ktoré v súčasnosti predsedá v Rade EÚ, minister povedal, že možnosti ešte stále nejaké sú.



Orbánove kroky podľa neho nerobia Európsku úniu silnejšou. Poznamenal, že síce politika EÚ sa pod vplyvom Orbána priamo nemení, avšak maďarský premiér zabránil niekoľkým dôležitým bruselským rozhodnutiam.