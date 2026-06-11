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Estónsky parlament schválil dohodu o väzňoch so Švédskom
Estónsky parlament schválil umiestnenie väzňov zo Švédska v tejto pobaltskej krajine.
Autor TASR
Tallinn 11. júna (TASR) - Estónsky parlament schválil umiestnenie väzňov zo Švédska v tejto pobaltskej krajine. Dohodu podpísali ministri spravodlivosti oboch krajín ešte 18. júna 2025 v Štokholme, keďže švédsky väzenský systém trpí nedostatkom kapacít. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA, píše TASR.
Poslanci prijali aj viacero zmien zákonov potrebných na realizáciu dohody, ktoré ešte musí podpísať prezident Alar Karis. Parlament v Štokholme už dohodu odobril.
Švédsko si prenajme väznicu v druhom najväčšom estónskom meste Tartu. Do jej 400 ciel postupne umiestni 600 väzňov, prvých už v auguste. Pôjde o dospelých mužov odsúdených za trestné činy ako vražda, sexuálne násilie alebo ekonomická kriminalita. Spoločne ich vyberú švédske a estónske orgány.
Švédsko má už niekoľko rokov veľké problémy s kriminálnymi gangmi, pripomenula DPA. V dôsledku toho sú čoraz viac zaplnené aj tamojšie väznice. Estónsko má naopak najnižšiu obsadenosť väzníc v EÚ, v súčasnosti je to len asi polovica z celkovo 3000 miest. V Tartu nie je kapacita väznice naplnená ani na tretinu.
Za využívanie väznice v Tartu zaplatí švédska vláda 30,6 milióna eur ročne za 300 miest a 8500 eur mesačne za každého ďalšieho väzňa. Presunutí väzni nebudú mať povolené vychádzky a pred uplynutím trestu ich presunú do Švédska, kde ich prepustia na slobodu.
Poslanci prijali aj viacero zmien zákonov potrebných na realizáciu dohody, ktoré ešte musí podpísať prezident Alar Karis. Parlament v Štokholme už dohodu odobril.
Švédsko si prenajme väznicu v druhom najväčšom estónskom meste Tartu. Do jej 400 ciel postupne umiestni 600 väzňov, prvých už v auguste. Pôjde o dospelých mužov odsúdených za trestné činy ako vražda, sexuálne násilie alebo ekonomická kriminalita. Spoločne ich vyberú švédske a estónske orgány.
Švédsko má už niekoľko rokov veľké problémy s kriminálnymi gangmi, pripomenula DPA. V dôsledku toho sú čoraz viac zaplnené aj tamojšie väznice. Estónsko má naopak najnižšiu obsadenosť väzníc v EÚ, v súčasnosti je to len asi polovica z celkovo 3000 miest. V Tartu nie je kapacita väznice naplnená ani na tretinu.
Za využívanie väznice v Tartu zaplatí švédska vláda 30,6 milióna eur ročne za 300 miest a 8500 eur mesačne za každého ďalšieho väzňa. Presunutí väzni nebudú mať povolené vychádzky a pred uplynutím trestu ich presunú do Švédska, kde ich prepustia na slobodu.