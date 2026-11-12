Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. november 2026Meniny má Svätopluk
< sekcia Zahraničie

Estónsky parlament schválil štátny rozpočet na rok 2027

.
Ľudia sa prechádzajú v estónskom Tallinne v utorok 10. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Všetky štyri opozičné strany – Strana stredu, Konzervatívna ľudová strana Estónska (EKRE), Vlasť (Isamaa) a sociálni demokrati (SDE) – navrhli zastavenie druhého čítania.

Autor TASR
Tallinn 12. novembra (TASR) - Estónsky parlament (Riigikogu) schválil v nočnom hlasovaní v druhom čítaní vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2027. Rokovanie sa začalo v stredu o 16.00 h a pokračovalo aj po polnoci, píše TASR podľa estónskeho verejnoprávneho vysielateľa EER.

Všetky štyri opozičné strany – Strana stredu, Konzervatívna ľudová strana Estónska (EKRE), Vlasť (Isamaa) a sociálni demokrati (SDE) – navrhli zastavenie druhého čítania. V 101-člennom Riigikogu tento návrh pomerom hlasov 47:50 neprešiel.

Schválenie návrhu zákona o rozpočte na rok 2027 nasledovalo napriek varovaniam predsedu SDE Lauriho Läänemetsa, že Estónsko môže skončiť v rozpočtovom provizóriu. Opozičné pozmeňujúce návrhy – vrátane 20 miliónov eur na služby špeciálnej starostlivosti namiesto 7,47 milióna eur – neprešli. V prvom čítaní prijali poslanci návrh rozpočtu v polovici októbra.

Predpokladané príjmy Estónska sú 19,4 miliardy eur, výdavky takmer 20,2 miliardy eur a investície takmer 1,2 miliardy eur. Z predložených 95 pozmeňujúcich návrhov poslanci tri prijali.

Termín na podávanie pozmeňujúcich návrhov pred záverečným, tretím hlasovaním je streda 25. novembra. Koaličná vláda Estónskej reformnej strany (Eesti Reformierakond) a strany Estónsko 200 (Eesti 200) je od augusta menšinová s podporou 50 poslancov. V prípade spolupráce opozície s nezávislými poslancami nemusí Riigikog vládny návrh rozpočtu schváliť, pripomenul EER.
.

Neprehliadnite

V Petrohrade explodovalo auto, ktoré šoféroval armádny plukovník

Slovak PRO oslávilo 25 rokov summitom, prišlo približne 200 osobností

Prezident: Premiér zatiaľ zostáva poverený vedením envirorezortu

VIDEO: Pri Trenčianskych Tepliciach odhalili pamätník americkým letcom