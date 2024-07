Estónsky prezident poveril zostavením vlády ministra pre klímu

Tallinn 16. júla (TASR) - Estónsky prezident Alar Karis v utorok poveril ministra pre klímu Kristena Michala zostavením novej vlády po tom, čo v pondelok podala demisiu premiérka Kaja Kallasová. Tá je nominovaná na post šéfky diplomacie Európskej únie. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy kancelárie prezidenta Estónska.



"Na základe rozhovorov s predsedami strán zastúpených v (jednokomorovom parlamente) Riigikogu som usúdil, že vzhľadom na súčasné rozloženie síl v estónskej politike má koalícia Reformnej strany (RE), Sociálnodemokratickej strany (SDE) a (liberálnej) strany Estonia 200 najväčšiu šancu zostaviť vládu. Dúfajme, že to bude vláda rozhodná a so silnou parlamentnou väčšinou," poznamenal prezident.



Karis tvrdí, že koaličné rokovania musia priniesť odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa ekonomiky, blahobytu ľudí a národnej bezpečnosti, no aj bezpečnosti obyvateľstva vo všeobecnosti.



"Strany nemôžu zostať len pri sľuboch, ktoré dali pred poslednými parlamentnými voľbami pred viac ako rokom," zdôraznil estónsky prezident. "Dnešná realita ukazuje, že niektoré plány budú musieť ísť bokom alebo budú musieť byť prehodnotené. Z mojich diskusií s lídrami potenciálnych vládnych strán vyplynulo, že to vnímajú rovnako," ozrejmil Karis a zároveň dodal, že zmena vlády by mohla viesť ku konštruktívnejšej atmosfére medzi koalíciou a opozíciou.



Dosluhujúca premiérka Kaja Kallasová v pondelok podala demisiu do rúk prezidenta Karisa, aby sa mohla ujať novej funkcie šéfky zahraničnej politiky Európskej únie. Post premiérky v Estónsku zastávala od roku 2021 ako vôbec prvá žena.