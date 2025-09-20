< sekcia Zahraničie
Estónsky prezident: Protivzdušná obrana musí byť prioritou NATO
Podľa estónskej armády tri stíhačky typu MiG-31 v piatok nadránom bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska pri ostrove Vaindloo v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút.
Autor TASR
Tallinn, 20. septembra (TASR) – Estónsky prezident Alar Karis označil piatkové narušenie estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhacími lietadlami za „ďalšiu provokáciu“, informovala agentúra DPA.
„Je úplne jasné, že protivzdušná obrana musí byť prioritou NATO,“ uviedol Karis vo svojom príspevku na platforme X.
V súvislosti s novou misiou NATO Eastern Sentry, zameranou na ochranu vzdušného priestoru pozdĺž východného krídla aliancie, dodal: „Som presvedčený, že sa zameria na všetky ruské vzdušné hrozby naprieč celým východným krídlom aliancie.“
NATO v piatok oznámilo, že zachytilo ruské lietadlá nad estónskym územím – ide už o tretí podobný incident na východnom krídle NATO za uplynulý týždeň.
Estónsko v reakcii požiadalo o konzultácie podľa článku 4 Zmluvy o NATO, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.
It’s very clear that air defence must be a #NATO priority. Planning of NATO air defence operation Eastern Sentry is underway. I am confident it will focus on all Russian air threats across the entire eastern flank.— Alar Karis (@AlarKaris) September 19, 2025
