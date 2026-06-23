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Estónsky prezident vylúčil ďalšiu kandidatúru z osobných dôvodov
Šesťdesiatosemročný Karis to uviedol vo svojom prejave na podujatí pri príležitosti estónskeho štátneho sviatku v meste Rapla.
Autor TASR
Riga 23. júna (TASR) - Estónsky prezident Alar Karis v utorok oznámil, že sa už nebude uchádzať o druhé funkčné obdobie. Odvolal sa pritom na hlboko osobné dôvody, ku ktorým podľa vlastných slov pristúpil už dávnejšie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Šesťdesiatosemročný Karis to uviedol vo svojom prejave na podujatí pri príležitosti estónskeho štátneho sviatku v meste Rapla. Informáciu neskôr potvrdil aj estónskym médiám s tým, že toto rozhodnutie dozrelo už pred nejakým časom.
Pobaltská krajina Estónsko je členom EÚ aj NATO a hraničí s Ruskom. Estónsky parlament (Riigikogu) má nového prezidenta voliť tento rok 2. septembra. Na zvolenie kandidáta do tohto prevažne reprezentatívneho najvyššieho štátneho úradu je potrebná dvojtretinová väčšina v 101-člennom parlamente.
Karis v poslednom období nemohol počítať s dostatočnou podporou pre prípadný druhý mandát, a to z dôvodu politických rozdielov a opakovaných nezhôd s jednou z vládnych strán.
„Prezident urobil dlho očakávané rozhodnutie, ktoré vnieslo do situácie jasno,“ reagoval premiér Kristen Michal. „Teraz musia politické sily zastúpené v parlamente nájsť konsenzus na tom, kto by mohol byť pre Estónsko najlepším prezidentským kandidátom,“ dodal.
Michal zároveň zdôraznil, že v týchto ťažkých časoch je dôležité nájsť kandidáta s jasnou víziou v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorý dokáže Estóncov zjednotiť. Karis zastáva prezidentský post od októbra 2021 a je v poradí piatym prezidentom tejto Estónska od získania nezávislosti od Sovietskeho zväzu v roku 1991.
Šesťdesiatosemročný Karis to uviedol vo svojom prejave na podujatí pri príležitosti estónskeho štátneho sviatku v meste Rapla. Informáciu neskôr potvrdil aj estónskym médiám s tým, že toto rozhodnutie dozrelo už pred nejakým časom.
Pobaltská krajina Estónsko je členom EÚ aj NATO a hraničí s Ruskom. Estónsky parlament (Riigikogu) má nového prezidenta voliť tento rok 2. septembra. Na zvolenie kandidáta do tohto prevažne reprezentatívneho najvyššieho štátneho úradu je potrebná dvojtretinová väčšina v 101-člennom parlamente.
Karis v poslednom období nemohol počítať s dostatočnou podporou pre prípadný druhý mandát, a to z dôvodu politických rozdielov a opakovaných nezhôd s jednou z vládnych strán.
„Prezident urobil dlho očakávané rozhodnutie, ktoré vnieslo do situácie jasno,“ reagoval premiér Kristen Michal. „Teraz musia politické sily zastúpené v parlamente nájsť konsenzus na tom, kto by mohol byť pre Estónsko najlepším prezidentským kandidátom,“ dodal.
Michal zároveň zdôraznil, že v týchto ťažkých časoch je dôležité nájsť kandidáta s jasnou víziou v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorý dokáže Estóncov zjednotiť. Karis zastáva prezidentský post od októbra 2021 a je v poradí piatym prezidentom tejto Estónska od získania nezávislosti od Sovietskeho zväzu v roku 1991.