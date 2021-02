Estónsky vzdušný priestor narušilo ruské lietadlo

Tallinn 4. februára (TASR) - Estónsky vzdušný priestor narušilo v stredu ruské lietadlo Iliušin I-76 MD, uviedla vo štvrtok armáda členského štátu EÚ a NATO. Informovala o tom agentúra DPA.



Ministerstvo zahraničných vecí v Tallinne si ohľadom incidentu predvolalo ruského veľvyslanca a odovzdalo mu nótu, oznámili estónske ozbrojené sily.



Podľa vyhlásenia došlo k narušeniu vzdušného priestoru, prvému v tomto roku zo strany ruského suseda, v stredu v blízkosti ostrova Vaindloo. Trvalo necelú minútu.



Lietadlo malo zapnutú elektronickú identifikáciu, ale pilot nenadviazal rádiové spojenie s estónskou letovou prevádzkou.



Podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS ruské ministerstvo obrany popis udalosti spochybnilo. Údajne išlo o plánovaný let na letisko v Kaliningrade, ktorý je ruskou enklávou ležiacou medzi Litvou a Poľskom, členskými štátmi EÚ.



"Let sa uskutočnil po vopred dohodnutej trase so zapnutým transponderom. Posádka lietadla neustále komunikovala s estónskymi dispečermi letovej prevádzky, ktorí si v deň letu ani nasledujúci deň neuplatnili voči ruskej posádke žiadne nároky," citovala agentúra TASS ruské ministerstvo.