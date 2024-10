Ethel Kennedyová zomrela vo veku 96 rokov

Washington 10. októbra (TASR) - Vo veku 96 rokov zomrela vo štvrtok Ethel Kennedyová, americká obhajkyňa ľudských práv a vdova po zavraždenom politikovi Robertovi F. Kennedym. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



"So srdciami plnými lásky oznamujeme odchod našej úžasnej babičky," uviedol na sociálnych sieťach bývalý kongresman Joe Kennedy III.



Ethel Kennedyová, ktorá zomrela na komplikácie spôsobené mŕtvicou, bola kľúčovou postavou rodiny, do ktorej patrili aj bývalý prezident USA John F. Kennedy - takisto zastrelený v roku 1963 - a už zosnulý senátor Ted Kennedy.



Bola tiež matkou Roberta F. Kennedyho ml., konšpiračného teoretika v otázke vakcín, ktorého neúspešná prezidentská kandidatúra za tretiu stranu a podpora amerického republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa vrhli tieň na dynastické postavenie rodiny v americkej politike, ako aj na Demokratickú stranu.



Narodila sa ako Ethel Skakelová v roku 1928 v Chicagu a svojho budúceho manžela spoznala ako 17-ročná.



Robert F. Kennedy - známy ako Bobby alebo RFK - sa stal ministrom spravodlivosti v administratíve svojho brata Johna v rokoch 1961 až 1964. Neskôr bol senátorom za štát New York.



Päť rokov po vražde Johna F. Kennedyho bol Robert F. Kennedy v roku 1968 zastrelený, keď kandidoval za prezidenta USA. Šesť mesiacov po jeho smrti porodila Ethel Kennedyová ich jedenáste spoločné dieťa.



Potom založila neziskovú ľudskoprávnu organizáciu Robert F. Kennedy Human Rights, ktorá je známa svojou prácou v oblasti slobody prejavu na celom svete.



V roku 2014 jej vtedajší prezident USA Barack Obama udelil Prezidentskú medailu slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v Spojených štátoch.



Joe Kennedy III. ocenil jej "celoživotnú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti a ľudských práv" a povedal: "Utešuje nás vedomie, že sa opäť stretla s láskou svojho života, naším otcom Robertom F. Kennedym."



Ethel Kennedyová po sebe zanechala deväť detí, 34 vnúčat a 24 pravnúčat, uviedol bývalý kongresman.