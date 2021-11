Etická komisia odsúhlasila prvú asistovanú samovraždu pacienta

Rím 23. novembra (TASR) - Etická komisia v Taliansku povolila štyridsiatnikovi ochrnutému na všetky končatiny aj trup podstúpiť asistovanú samovraždu. Ide o prvý prípad tohto druhu v krajine, informovala v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na aktivistov.



Muž menom "Mario", vodič kamióna zo stredného Talianska, pred desiatimi rokmi ochrnul následkom nehody a odvtedy potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.



Mario dlho vedie kampaň za ukončenie života podaním látok a v auguste denníku La Stampa napísal: "Chcem použiť tých málo síl, čo mi zostali, aby som umrel dôstojne."



Po posúdení správy lekárov mu regionálna etická komisia dala potrebný súhlas, uviedla Asociácia Lucu Coscioniho, ktorá mu pomohla.



"Je hrozné, že to trvalo tak dlho, ale napokon etická komisia po prvý raz v Taliansku potvrdila chorému človeku splnenie podmienok na asistovanú samovraždu," povedala tajomníčka zmieneného združenia Filomena Gallová.



Podľa súčasnej talianskej legislatívy hrozí každému, kto pomôže inej osobe spáchať samovraždu, trest odňatia slobody vo výške päť až 12 rokov. Podľa rozhodnutia ústavného súdu z roku 2019 sa to však netýka pacientov s nevyliečiteľnou chorobou spôsobujúcou neznesiteľné fyzické a psychické utrpenie či ľudí, ktorých liečba iba udržiava pri živote. Takíto pacienti však podľa súdu musia byť "plne schopní slobodných a vedomých rozhodnutí".



Ústavný súd vtedy zároveň vyzval parlament, aby v danej otázke vytvoril jasnú legislatívu, no zatiaľ sa tak nestalo.



Referendum v súvislosti s kampaňou, ktorá žiada zmenu zákona o asistovanej samovražde, by sa podľa AFP mohlo uskutočniť už na budúci rok. V krajine, kde má katolícka cirkev silné postavenie, však existuje silný odpor.