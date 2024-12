Etický výbor obvinil kongresmana z pravidelného platenia za sex

Washington 23. decembra (TASR) - Bývalého amerického kongresmana Matta Gaetza, ktorého chcel Donald Trump vymenovať za svojho budúceho ministra spravodlivosti, etický výbor Snemovne reprezentantov v pondelok obvinil z pravidelného platenia za sexuálne služby, a to aj neplnoletému dievčaťu. Takisto si vraj počas pôsobenia v Kongrese kupoval a užíval ilegálne drogy a prijímal nevhodné dary. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



"Výbor zistil, že existujú závažné dôkazy o tom, že zástupca Gaetz porušil pravidlá Snemovne reprezentantov a ďalšie normy správania, ktoré zakazujú prostitúciu, znásilnenie, užívanie nedovolených drog, neprípustné dary, osobitné výhody alebo privilégiá a marenie práce Kongresu," píše sa v 37-stranovej správe, na ktorej sa podieľali demokratickí i republikánski kongresmani.



Vyšetrovatelia Kongresu ďalej zistili, že 42-ročný Gaetz porušil viacero floridských zákonov o sexuálne nevhodnom správaní, no zbavili ho podozrenia z federálneho porušenia zákona o obchodovaní so sexom.



V správe sa uvádzajú Gaetzove platby v celkovej výške viac než 90.000 dolárov 12 ženám "pravdepodobne v súvislosti so sexuálnou aktivitou a/alebo užívaním drog" v rokoch 2017 až 2020.



V jednom prípade údajne išlo o 17-ročné dievča, ktoré výboru povedalo, že malo s Gaetzom dvakrát sex na večierku v júli 2017. Gaetz mal vraj tiež sex so štyrmi ženami a užil extázu počas cesty na Bahamy v roku 2018.



Všetky ženy, ktoré vypovedali, uviedli, že sexuálne styky s Gaetzom boli dobrovoľné, napísala stanica CBS. Exkongresman v písomných odpovediach pre výbor poprel, že by mal pohlavný styk s neplnoletou osobou.



Gaetz akékoľvek obvinenia opakovane popiera a odvoláva sa pritom na rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, ktoré po trestnom vyšetrovaní v roku 2023 proti nemu nevznieslo obvinenie. Etický výbor žaluje, aby zablokoval zverejnenie záverov takmer päť rokov trvajúceho vyšetrovania.



Výbor pôvodne pre odpor republikánskych zákonodarcov vrátane predsedu snemovne Mikea Johnsona rozhodol, že správu z vyšetrovania nezverejní. Začiatkom decembra sa však k piatim demokratickým členom pridal najmenej jeden republikán a v tajnom hlasovaní sa vyslovili za jej zverejnenie.



Gaetz na funkciu kongresmana rezignoval v novembri po tom, ako ho Trump nominoval na post ministra spravodlivosti. Ako náhradu zaňho Trump napokon vybral Pam Bondiovú.