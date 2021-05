Etiópčania protestovali proti sankciám USA za konflikt v Tigraji

Zničený tank je odstavený na okraji cesty južne od Humery v etiópskom regióne Tigraj 1. mája 2021, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kampala 30. mája (TASR) - Tisíce Etiópčanov sa v nedeľu zhromaždili v hlavnom meste Addis Abeba, aby protestovali proti tlaku zo zahraničia, ktorému je vystavená etiópska vláda v súvislosti so svojím vojenským zásahom v štáte Tigraj ležiacom na severe krajiny.Ako informovala agentúra AFP, demonštranti mali v rukách transparenty s heslami, ktoré kritizovali USA a ďalšie štáty za ich prejavy znepokojenia nad zverstvami spáchanými počas konfliktu v Tigraji, kde vládne jednotky naďalej pátrajú po vedúcich predstaviteľoch tohto odbojného regiónu.Terčom kritiky zo zahraničia je aj fakt, že po boku etiópskej armády sa v tomto konflikte - aj napriek medzinárodným výzvam na ich stiahnutie - stále angažujú vojaci vyslaní susednou Eritreou.Spojené štáty minulý týždeň informovali, že začali obmedzovať vydávanie víz pre vládnych a vojenských predstaviteľov Etiópie a Eritrey, ktorí sú považovaní za zodpovedných za podkopávanie snáh o vyriešenie konfliktu v štáte Tigraj, ktorý je domovom šiestich miliónov z celkovo 110 miliónov obyvateľov Etiópie.Okrem vízových obmedzení Washington oznámil, že výrazne zredukuje aj hospodársku a bezpečnostnú pomoc pre Etiópiu.Etiópska vláda označila túto reakciu USA za "" a "", pričom zdôraznila, že etiópsku vládu "". Prístup Spojených štátov vláda v Addis Abebe považuje za pokus miešať sa do vnútorných záležitostí Etiópie a o snahu o podkopanie bilaterálnych väzieb.Podľa výpovedí obetí, očitých svedkov, miestnych úradov a humanitárnych aktivistov súčasťou násilností v Tigraji boli aj prípady brutálneho skupinového znásilnenia, mimosúdne vraždy či nútené vysťahúvanie. Odhaduje sa, že obeťami násilností sa v Tigraji stali tisíce ľudí.Etiópska vláda vlani v novembri spustila na severe krajiny vojenskú ofenzívu proti Ľudovému frontu oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý dovtedy ovládal územie tohto odbojného štátu. Násilnosti čoskoro prerástli do konfliktu zahŕňajúceho i susednú Eritreu.Vláda v Addis Abebe dlho popierala, že v konfliktom zasiahnutom regióne operujú aj eritrejskí vojaci. Vyšlo to najavo až začiatkom apríla, keď Etiópia oznámila, že sa tieto sily majú stiahnuť.Ofenzíva etiópskej armády prišla po rokoch napätia medzi TPLF a ústrednou vládou. Konflikt vyhnal z domovov už státisíce ľudí a spôsobil rozsiahle materiálne škody.