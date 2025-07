Etiópia dokončila výstavbu megapriehrady na Níle

Addis Abeba 3. júla (TASR) - Etiópia dokončila výstavbu spornej megaprehriady na Modrom Níle, ktorá sa stala predmetom sporov s Egyptom a Sudánom. Oznámil to vo štvrtok premiér Abiy Ahmed s tým, že oficiálne otvorená bude v septembri tohto roka. Susedným krajinám odkázal, že sa nemajú čoho obávať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Priehrada veľkej etiópskej obrody (GERD) má byť najväčšou priehradnou nádržou s hydroelektrárňou v Afrike. Od roku 2011, keď sa jej výstavba začala, je však jablkom sváru s Egyptom a Sudánom, ktoré ležia na dolnom toku Nílu. Etiópia vtedy využila politický chaos v Egypte, ktorý zasiahla vlna povstaní v rámci tzv. arabskej jari. V rokovaniach sa dosiaľ nepodarilo dosiahnuť prielom.



GERD „je teraz dokončená a pripravujeme sa na jej oficiálne otvorenie“, povedal premiér Ahmed v prejave v parlamente. „Našim susedom na dolnom toku rieky - Egyptu a Sudánu - odkazujeme jasne: priehrada nie je hrozbou, ale spoločnou príležitosťou. Energia a rozvoj, ktoré prinesie, pozdvihnú nielen Etiópiu,“ prisľúbil s tým, že projekt „nepôjde na úkor“ Egypta ani Sudánu.



Egypt, ktorý je závislý od Nílu, sa obáva, že počas plnenia priehrady dôjde k úbytku vody v tejto rieke, čo by malo zásadný vplyv na egyptské poľnohospodárstvo a energetiku. Jej výstavbu preto považuje za existenčnú hrozbu. Od roku 2014 prebiehajú neúspešné rokovania s Eritreou, do ktorých sa zapojilo mnoho mediátorov.



Sudán, ktorý bol spočiatku tiež proti výstavbe priehrady, sa pod prísľubom dodávok elektrickej energie stal menej kritickým k realizácii vodného diela a jeho vplyvu na vodný režim Modrého Nílu.



Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a sudánsky faktický vodca generál Abdal Fattáh Burhán na stretnutí tento týždeň spoločne zdôraznili, že odmietajú „akékoľvek jednostranné opatrenia v povodí Modrého Nílu“. Podľa vyhlásenia Sísího kancelária sú obaja odhodlaní „zabezpečiť bezpečnosť vody“ v regióne, uviedla AFP.



Etiópia však priehradu považuje za nevyhnutnú pre svoju elektrifikáciu a rozvoj. V krajine je podľa odhadov Svetovej banky bez elektriny približne polovica populácie. Očakáva sa, že projekt v hodnote v prepočte 3,7 miliardy eur v konečnom dôsledku vyprodukuje viac ako 5000 megawattov elektriny, čo predstavuje viac ako zdvojnásobenie jej výroby v Etiópii. Prevádzku hydroelektrárne, ktorá je súčasťou priehrady, spustili už pred tromi rokmi.