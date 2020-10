Etiópia, Egypt a Sudán obnovia rokovania o priehrade na Modrom Níle

Kapské Mesto 28. októbra (TASR) - Etiópia, Egypt a Sudán obnovia rokovania o naplnení a prevádzke priehrady na rieke Modrý Níl. Informovala o tom v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na úrady.



Tieto krajiny by podľa etiópskeho ministerstva zahraničných vecí mali v priebehu najbližších siedmich dní prerokovať a doriešiť časový plán rokovaní a takisto sa priblížiť k zhode na nedoriešených záležitostiach.



Ministri zahraničných vecí a ministri zodpovední za vodné zdroje týchto troch krajín sa v utorok spojili prostredníctvom videokonferencie. Toto stretnutie sprostredkovala Africká únia (AÚ) a Juhoafrická republika (JAR).



Etiópia vedie napäté rokovania s Egyptom a Sudánom o priehrade, ktorú stavia od roku 2010. Egypt a Sudán chcú právne záväznú dohodu, ktorá by zaručila náležitý prietok vody.



Priehrada vyvolala nepriateľstvo medzi Etiópiou a Egyptom, ktorý má obavy v súvislosti s kontrolou prietoku vody, píše DPA.



Egypt, ktorý sa v súvislosti so svojím poľnohospodárstvom, priemyslom a spotrebou vody v domácnostiach spolieha takmer výlučne na Níl, vyjadruje znepokojenie, že priehrada obmedzí jeho zásoby vody. Podobné starosti má aj Sudán, ktorý leží na dolnom toku Nílu a obáva sa o prístup k životne dôležitým zdrojom vody.



Komisia Africkej únie (AÚ) označila za "absolútne nevyhnutné, aby sa Egypt, Sudán a Etiópia s podporou AÚ dohodli na ochrane záujmov všetkých strán". Modrý Níl pramení v Etiópii a spoločne s Bielym Nílom je zdrojnicou rieky Níl - najdlhšej rieky sveta.