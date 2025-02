Epidémia cholery v Etiópii si vyžiadala 15 mŕtvych a 200 nakazených

Addis Abeba 21. februára (TASR) - V západnej Etiópii vypukla epidémia cholery, pre ktorú tento mesiac zahynulo doposiaľ 15 osôb a ďalších viac ako 200 ľudí sa nakazilo, uviedol v piatok regionálny zdravotnícky úrad. Krajina vyzýva na dodávky liečebnej pomoci, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Pätnásť ľudí zomrelo a od začiatku februára evidujeme 234 prípadov," vyhlásil pre AFP predstaviteľ etiópskeho zdravotníckeho úradu Nigiw Gillo. "Situácia ešte nie je pod kontrolou a v súčasnosti nemáme dostatok liekov, preto žiadame našich partnerov o ich poskytnutie," dodal.



V posledných týždňoch bojuje s epidémiou cholery niekoľko regiónov Etiópie a ďalšie africké krajiny vrátane Sudánu a Angoly. Cholera spôsobuje silnú hnačku, vracanie a svalové kŕče, píše AFP. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa nákaza šíri konzumáciou potravín alebo pitím vody, ktorá je touto baktériou kontaminovaná.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý rok uviedol, že v roku 2024 pre choleru zomrelo približne 4000 ľudí a to aj napriek tomu, že chorobe "možno predísť a je ľahko liečiteľná".