Etiópia nebráni OSN financovať vyšetrovanie porušovania ľudských práv

New York 1. apríla (TASR) - Etiópii sa vo štvrtok na zasadnutí rozpočtového výboru Valného zhromaždenia OSN nepodarilo získať dostatočnú podporu ostatných krajín, aby zablokovala financovanie vyšetrovania týkajúceho sa porušovania ľudských práv v konflikte medzi etiópskou armádou a Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF). Za návrh Etiópie hlasovalo iba 27 členských štátov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Konflikt na severe Etiópie vypukol v novembri 2020, keď tam predseda etiópskej vlády Abiy Ahmed poslal vojakov tvrdiac, že ide o reakciu na ozbrojené útoky povstalcov z TPLF na vojenské tábory.



Rada OSN pre ľudské práva v decembri zriadila Medzinárodnú komisiu odborníkov na ľudské práva v Etiópii (ICHRE). Vláda v Addis Abebe s jej založením nesúhlasila. Na čele trojčlennej komisie stojí bývalá hlavná prokurátorka Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudová.



Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric na margo štvrtkového hlasovania povedal, že porušovanie ľudských práv je potrebné vyšetrovať nielen v Etiópii, ale kdekoľvek na svete.



Etiópska vláda 24. marca s okamžitou platnosťou vyhlásila neobmedzené humanitárne prímerie s cieľom urýchliť dodávky humanitárnej pomoci do zväzového štátu Tigraj, kde čelia hladomoru státisíce ľudí. O pár hodín neskôr súhlasili s ukončením bojov aj povstalci z TPLF. V priebehu tohto týždňa sa obe strany konfliktu navzájom obvinili z blokovania dodávok humanitárnej do Tigraja.



V dôsledku bojov na severe krajiny muselo opustiť svoje domovy viac ako 400.000 ľudí.