V Etiópii obnovili sa lety do regiónu Tigraj
Autor TASR
Addis Abeba 3. februára (TASR) - V Etiópii sa obnovili lety do zväzového štátu Tigraj na severe krajiny, ktoré pred piatimi dňami pozastavili pre obnovenie miestnych bojov. Vyplýva to z údajov platformy Flightradar pre sledovanie leteckej dopravy a informácie od miestneho predstaviteľa, píše TASR podľa agentúry AFP.
Etiópsky predstaviteľ pod podmienkou anonymity uviedol, že lety sa obnovujú v utorok skoro ráno. Najmenej dve lietadlá z hlavného mesta Addis Abeba podľa platformy Flightradar smerovali do tigrajských miest Mekele a Shire. V pondelok bezpečnostný zdroj agentúre AFP povedal, že ozbrojené zrážky v regióne sa zjavne upokojili a v ten deň neboli hlásené žiadne útoky dronmi.
Vo zväzovom štáte Tigraj vypukla v rokoch 2020 – 2022 vojna medzi miestnymi a federálnymi silami, ktorá si podľa Africkej únie vyžiadala viac ako 600.000 obetí. Mierová dohoda z 2. novembra 2022 podpísaná v juhoafrickej Pretórii zastavila boje, ale úplne nevyriešila napätie v regióne.
Boje vypukli minulý týždeň v spornej oblasti Tselemt v západnom Tigraji a v regióne Afar, čo je strategická trasa medzi centrálnou Etiópiou a prístavom Džibuti. Objavili sa správy o útokoch dronmi a leteckých útokoch a humanitárny zdroj hovoril o „desaťtisícoch“ vysídlených osôb. Etiópska vláda sa odmieta k bojom vyjadriť a informácie sa nedajú overiť z nezávislých zdrojov.
