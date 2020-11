Etiópia obvinila šéfa WHO z lobovania v prospech štátu Tigraj

Addis Abeba 19. novembra (TASR) - Veliteľ etiópskej armády vo štvrtok obvinil šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, najznámejšieho vysokopostaveného Tigrajca pôsobiaceho v zahraničí, z lobovania v prospech disidentského územia a napomáhania v získavaní zbraní, uviedla agentúra AFP.



"Loboval v susedných krajinách za odsúdenie vojny. Napomáhal im v získavaní zbraní," vyhlásil armádny veliteľ Berhanu Jula.



Etiópsky premiér Abiyi Ahmed, minuloročný laureát Nobelovej ceny za mier, obvinil Ľudový front oslobodenia Tigraja (TPLF), ktorý bol pri moci počas troch rokov pred jeho nástupom do funkcie v roku 2018, zo snahy o destabilizáciu jeho vlády.



Podľa vyhlásenia armádneho veliteľa je sám Tedros, bývalý etiópsky minister zdravotníctva, členom tejto organizácie.



Už tretí týždeň pretrváva kontroverzná vojenská operácia, ktorú premiér Abiy označil za nevyhnutný krok pre nastolenie práva a poriadku v krajine. Konflikt medzi federálnymi jednotkami a príslušníkmi TPLF si vyžiadal stovky životov na oboch stranách a na jeho následky z Etiópie utieklo 30.000 obyvateľov do susedného Sudánu.