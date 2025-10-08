< sekcia Zahraničie
Etiópia obvinila stranu TPLF a Eritreu z aktívnej prípravy na vojnu
Vojna sa skončila v roku 2022 podpísaním mierovej dohody.
Autor TASR
Addis Abeba 8. októbra (TASR) - Etiópia obvinila Eritreu zo sprisahania s etiópskou opozičnou stranou Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF) a príprav na začatie vojny. Vyplýva to z listu tamojšieho ministerstva zahraničných vecí adresovaného generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, do ktorého agentúra AFP v stredu nahliadla, píše TASR.
TPLF viedol revolúciu, ktorá v roku 1991 zvrhla autoritársku vládu. Následne v Etiópii vládol až do roku 2018, keď sa moci ujal premiér Abiy Ahmed, ktorý následne TPLF fakticky odsunul na vedľajšiu koľaj. V rokoch 2020 - 2022 viedla strana TPLF v štáte Tigraj na severe Etiópie občiansku vojnu proti federálnej vláde, ktorá si vyžiadala približne 600.000 životov.
Vojna sa skončila v roku 2022 podpísaním mierovej dohody. V štáte Tigraj však aj naďalej panuje frustrácia z neplnenia podmienok dohody.
Strane TLPF, ktorá dominovala etiópskej politike približne 30 rokov, volebná komisia v máji zakázala politickú činnosť. Podľa komisie totiž strana predstavovala hrozbu pre mierový proces v krajine. Rozhodnutie prišlo zároveň po niekoľkomesačnom období napätia v Tigraji.
Etiópske ministerstvo zahraničných vecí v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterresovi uviedlo, že spolupráca medzi eritrejskou vládou a TPLF je čoraz viditeľnejšia. „Radikálna frakcia TPLF a eritrejská vláda sa aktívne pripravujú na vojnu proti Etiópii,“ zdôraznil.
Vláda v Addis Abebe tiež obviňuje Eritreu a TPLF z financovania a riadenia ozbrojených skupín v etiópskom regióne Amhara, kde federálna armáda už niekoľko rokov čelí povstalcom.
Eritrejský minister informácií Yemane Meskel a TPLF zatiaľ nereagovali na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie.
Medzi Etiópiou a Eritreou panuje napätie, odkedy Eritrea v roku 1993 získala nezávislosť. V rokoch 1998 až 2000 medzi nimi vypukla krvavá pohraničná vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc mŕtvych. V roku 2018 podpísali mierovú dohodu, pričom eritrejské sily sa následne v rokoch 2020 - 2022 zapojili do spomínanej vojny v etiópskom regióne Tigraj.
Hoci mierová dohoda - bez účasti Eritrey - ukončila boje, eritrejské jednotky zostávajú v Tigraji dodnes.
TPLF viedol revolúciu, ktorá v roku 1991 zvrhla autoritársku vládu. Následne v Etiópii vládol až do roku 2018, keď sa moci ujal premiér Abiy Ahmed, ktorý následne TPLF fakticky odsunul na vedľajšiu koľaj. V rokoch 2020 - 2022 viedla strana TPLF v štáte Tigraj na severe Etiópie občiansku vojnu proti federálnej vláde, ktorá si vyžiadala približne 600.000 životov.
Vojna sa skončila v roku 2022 podpísaním mierovej dohody. V štáte Tigraj však aj naďalej panuje frustrácia z neplnenia podmienok dohody.
Strane TLPF, ktorá dominovala etiópskej politike približne 30 rokov, volebná komisia v máji zakázala politickú činnosť. Podľa komisie totiž strana predstavovala hrozbu pre mierový proces v krajine. Rozhodnutie prišlo zároveň po niekoľkomesačnom období napätia v Tigraji.
Etiópske ministerstvo zahraničných vecí v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guterresovi uviedlo, že spolupráca medzi eritrejskou vládou a TPLF je čoraz viditeľnejšia. „Radikálna frakcia TPLF a eritrejská vláda sa aktívne pripravujú na vojnu proti Etiópii,“ zdôraznil.
Vláda v Addis Abebe tiež obviňuje Eritreu a TPLF z financovania a riadenia ozbrojených skupín v etiópskom regióne Amhara, kde federálna armáda už niekoľko rokov čelí povstalcom.
Eritrejský minister informácií Yemane Meskel a TPLF zatiaľ nereagovali na žiadosť agentúry AFP o vyjadrenie.
Medzi Etiópiou a Eritreou panuje napätie, odkedy Eritrea v roku 1993 získala nezávislosť. V rokoch 1998 až 2000 medzi nimi vypukla krvavá pohraničná vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc mŕtvych. V roku 2018 podpísali mierovú dohodu, pričom eritrejské sily sa následne v rokoch 2020 - 2022 zapojili do spomínanej vojny v etiópskom regióne Tigraj.
Hoci mierová dohoda - bez účasti Eritrey - ukončila boje, eritrejské jednotky zostávajú v Tigraji dodnes.